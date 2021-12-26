закрыть
26 декабря 2021, воскресенье, 18:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лучшие мультфильмы про Рождество и Новый год: восемь анимационных шедевров

  • 26.12.2021, 15:13
  • 2,336
Лучшие мультфильмы про Рождество и Новый год: восемь анимационных шедевров

Их стоит посмотреть все семьей с детьми.

Новый год - самый добрый и семейный праздник, который очень любят дети. Это прекрасный повод провести вечер в семейном кругу за просмотром доброго и трогательного мультфильма. Новогодние мультики не только создают праздничное настроение, но и дают важные жизненные уроки.

Журналисты УНИАН собрали 8 лучших произведений для всей семьи.

Олаф и холодное приключение

Сюжет мультфильма разворачивается вокруг жизнерадостного снеговика Олафа, который вместе со своим оленем ходит в гости и выясняет, какие интересные рождественские обычаи существуют. Нужно это для того, чтобы создать праздничную традицию для тех людей, у которых ее нет.

Кошмар перед Рождеством

Главный герой мультика - Джек Скеллингтон, который живет в мрачном городе Хеллоуин. Ему ничего не знакомо, кроме страхов, ужасов, скелетов и тыкв в форме ужасающих рожиц. Однажды он совершенно случайно открывает дверь в город Рождества, где царит любовь, радость и веселье. С этого момента Джек понимает, что тоже хочет дарить людям праздник.

Холодное сердце

Эльза - девочка, которая родилась с необычной способностью - она умеет управлять снегом и льдом. Но вдруг ее дар вызвал ужасные последствия - королевство, в котором она жила, погрузилось в тьму и холод. Тогда ее сестра Анна вместе со своим другом Кристофером и верным оленем решили, что им нужно спасти родную обитель.

Секретная служба Санта-Клауса

Каждый год Санта-Клаус вместе со своими помощниками отправляют подарки детям Земли. Тем не менее, любая система, даже самая отлаженная, может дать сбой - так вышло и в этот раз. Санта забыл поздравить маленькую девочку, а его младший сын быстро сообразил, как исправить это досадное недоразумение.

Советские мультики про Новый год

Падал прошлогодний снег

Вечная классика советских мультипликаторов, выполненная в пластилиновой технике. В центре сюжета - простой мужик, который отправляется в лес за елкой, но не по своему желанию - супруга заставила. В лесу он встречается со многими чудесами, которые меняют его внутренне. И, конечно, помогают отыскать пушистую новогоднюю красавицу.

Зима в Простоквашино

Еще одна кинолента из цикла "Трое из Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино". Вряд ли кто-то из нас не видел этот мультик, но даже несмотря на его почтенный возраст, пересматривать картину можно бесконечно. Дядя Федор, Шарик и Матроскин собираются встречать Новый год, да только денег у них нет, да и родители далеко. Спасает троицу только одно - настоящая дружба и сплоченность.

Ель

Мультфильм, созданный по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Зрители увидят маленькую елочку, которая растет в лесу среди своих сестер. Однажды ей становится интересно - куда же девают елки после того, как срубят. И вдруг "от семьи" отрывают и ее - она попадает в дом, где люди собираются отмечать Новый год.

Умка ищет друга

История о милом белом медвежонке, который познакомился с мальчиком, которого позже увезли на вертолете встречать Новый год. Эта история - продолжение первой части, где Умка искал маму, которая всему его обучала. Здесь же придется рассчитывать только на себя: общаться с людьми, изучать их быт и преодолевать различные жизненные ситуации ради своей цели и крепкой дружбы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников