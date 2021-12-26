Венедиктов: Путин признал, что ему не хватает информации по Беларуси 19 26.12.2021, 15:22

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Поэтому в Минск едет Грызлов.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о назначении послом России в Беларуси Бориса Грызлова.

― Во-первых, Борис Вячеславович Грызлов – человек реально очень неполитический, близкий президенту. Сверстник, ему 71 год, чуть постарше, – сказал Венедиктов. – Все забыли, с какой должности уходит Грызлов.

Грызлов, которого не видно и не слышно, все: «Ха-ха, карикатурный», представлял Россию в трехсторонней группе по Украине. То есть этот человек – это уши, глаза и язык президента Российской Федерации. Мимо МИДа, мимо Ушакова помощника президента по международным делам, мимо Козака, который является заместителем главы администрации и отвечает сейчас за отношения с Украиной. Вот он только президентский. Он президентский-президентский.

…Это не должность, это возможность поднять телефон, прямая связь, что называется.

― То есть гораздо выше уровень, чем просто посол.

― Конечно. И то, что его назначили на эту должность, – это означает, что президенту явно не хватает информации. То есть президент признал, что ему не хватает информации. Там должен быть политический назначенец с правом прямого звонка президенту Российской Федерации мимо Совета безопасности, мимо Патрушева, мимо Лаврова, мимо Мишустина, мимо всех прямо напрямую: «Алло, Володя». Вот что такое Грызлов.

― Лукашенко, наверное, неприятно, что Грызлов сейчас приедет и будет это все докладывать.

― Неприятно. Ему важнее мелкий чиновник, как Лукьянов, который был послом в Риге или в Вильнюсе.

― А что это для Лукашенко означает?

― Что президент подкрадывается… С целью заглотнуть! У нас другой цели нет. Заглотнуть!

― То есть мы про интеграцию говорим?

― Да, конечно. Быстрее двигаться надо. Давай, Александр Григорьевич. Давай-давай. Референдум давай быстренько. Давай, давай, давай переизбираться. Что будем? Куда пойдем? Надо быстренько. Давай таможенно, давай к рублю двигаться. Давай, давай, давай. Двигаемся, двигаемся. Грызлов же может там все время подталкивать. Лукашенко же не может не понимать, кто такой Грызлов, в отличие от других товарищей, которые были до того.

― Вы думаете, не будет никакого референдума по Конституции?

― Что говорит президент Лукашенко своему народу? Референдум в феврале, если не будет войны или чего-нибудь еще.

― Вот поэтому едет Грызлов.

― Поэтому едет Грызлов.

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