закрыть
26 декабря 2021, воскресенье, 18:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Венедиктов: Путин признал, что ему не хватает информации по Беларуси

19
  • 26.12.2021, 15:22
  • 21,818
Венедиктов: Путин признал, что ему не хватает информации по Беларуси

Поэтому в Минск едет Грызлов.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о назначении послом России в Беларуси Бориса Грызлова.

― Во-первых, Борис Вячеславович Грызлов – человек реально очень неполитический, близкий президенту. Сверстник, ему 71 год, чуть постарше, – сказал Венедиктов. – Все забыли, с какой должности уходит Грызлов.

Грызлов, которого не видно и не слышно, все: «Ха-ха, карикатурный», представлял Россию в трехсторонней группе по Украине. То есть этот человек – это уши, глаза и язык президента Российской Федерации. Мимо МИДа, мимо Ушакова помощника президента по международным делам, мимо Козака, который является заместителем главы администрации и отвечает сейчас за отношения с Украиной. Вот он только президентский. Он президентский-президентский.

…Это не должность, это возможность поднять телефон, прямая связь, что называется.

― То есть гораздо выше уровень, чем просто посол.

― Конечно. И то, что его назначили на эту должность, – это означает, что президенту явно не хватает информации. То есть президент признал, что ему не хватает информации. Там должен быть политический назначенец с правом прямого звонка президенту Российской Федерации мимо Совета безопасности, мимо Патрушева, мимо Лаврова, мимо Мишустина, мимо всех прямо напрямую: «Алло, Володя». Вот что такое Грызлов.

― Лукашенко, наверное, неприятно, что Грызлов сейчас приедет и будет это все докладывать.

― Неприятно. Ему важнее мелкий чиновник, как Лукьянов, который был послом в Риге или в Вильнюсе.

― А что это для Лукашенко означает?

― Что президент подкрадывается… С целью заглотнуть! У нас другой цели нет. Заглотнуть!

― То есть мы про интеграцию говорим?

― Да, конечно. Быстрее двигаться надо. Давай, Александр Григорьевич. Давай-давай. Референдум давай быстренько. Давай, давай, давай переизбираться. Что будем? Куда пойдем? Надо быстренько. Давай таможенно, давай к рублю двигаться. Давай, давай, давай. Двигаемся, двигаемся. Грызлов же может там все время подталкивать. Лукашенко же не может не понимать, кто такой Грызлов, в отличие от других товарищей, которые были до того.

― Вы думаете, не будет никакого референдума по Конституции?

― Что говорит президент Лукашенко своему народу? Референдум в феврале, если не будет войны или чего-нибудь еще.

― Вот поэтому едет Грызлов.

― Поэтому едет Грызлов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников