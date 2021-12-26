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В Лельчицком районе столкнулись два грузовика

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  • 26.12.2021, 15:41
  • 6,052
В Лельчицком районе столкнулись два грузовика

Оба водителя погибли.

Авария произошла сегодня утром, рассказали в МВД. Причиной столкновения двух МАЗов стали плохие погодные условия.

Всего же за минувшие сутки в результате происшествий на дорогах страны погибли 7 человек, еще 15 ранены, в том числе три ребенка, которых от тяжелых последствий спасли детские удерживающие устройства.

В ГАИ просят водителей внимательнее относиться к дорожной обстановке, правильно реагировать на погодные условия.

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