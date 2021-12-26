NYT: Добрые поступки — лучшее лекарство от стресса 4 26.12.2021, 15:52

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Почему полезно помогать другим?

Когда во время пандемии коронавируса люди переживают большой уровень стресса, наука предлагает простой и эффективный способ укрепить свое эмоциональное здоровье, приводит статью The New York Times «Зеркало недели. Украина».

Чтобы помочь себе, начните с помощи другим, советуют эксперты.

Большинство научных исследований эмоциональной стойкости — способности людей «восстанавливаться» после трудностей, показали, что чувство цели и поддержка других оказывают значительное влияние на самочувствие.

«Есть много доказательств того, что одним из лучших лекарств против тревоги являются щедрость и помощь другим. Самое приятное, что в конечном итоге забота о других приносит пользу именно тому, кто помогает», — сказал психолог Адам Грант.

«Когда мы помогаем другим, наше тело и разум получают разностороннюю пользу. Некоторые исследования были сосредоточены на «эйфории помощника». Они показывают, что волонтерство, пожертвование денег или даже просто размышления о пожертвованиях могут высвобождать химические вещества в организме людей, которые приносят хорошее самочувствие», - добавляет психолог.

Исследования также показали, что у волонтеров был более низкий уровень гормона стресса - кортизола в дни, когда они помогали другим.

Проблема, с которой многие столкнулись во время пандемии, состоит в том, как оказать поддержку на расстоянии. Правила, требующие соблюдать социальную дистанцию, означают, что традиционные способы волонтерской деятельности и помощи могут быть невозможны. Хорошая новость заключается в том, что тип поддержки, который может быть полезен как для того, кто оказывает помощь, так и для ее получателя, может приходить разными путями. Это может включать в себя пожертвование или помощь в выполнении определенного дела. Это может быть даже телефонный звонок, совет или просто возможность выслушать человека.

На самом деле оказалось, что давать советы полезнее, чем получать. В серии исследований с участием 2 274 человек ученые из Университета Пенсильвании и Университета Чикаго обнаружили, что после того, как ученики средней школы были «наставниками» младших школьников в обучении, они в конечном итоге тратили больше времени на выполнение собственного домашнего задания.

«Мы часто умеем лучше давать советы другим людям, чем самим себе. Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, — это позвонить кому-то, кто столкнулся с подобной вашей проблемой, и поговорить с ним об этом. Когда вы говорите с другими людьми об их проблемах, вы находите для себя более мудрые точки зрения и решения», – сказал доктор Грант.

Чувство ответственности за других людей также может помочь справиться с разными вызовами, которые несет жизнь. Эмили Гринфилд из Университета Рутгерса изучала понятие, которое называется «чувство обязательств». Его можно «измерить», опросив людей, например, о том, чувствуют ли они обязанность давать деньги нуждающемуся другу, даже если у них самих не хватает средств.

Доктор Гринфилд проанализировала данные, полученные от 849 участников исследования, которых спрашивали о чувстве обязательств.

Как оказалось, люди, которые имеют более высокий уровень чувства обязательств, то есть они были готовы пожертвовать собой ради других, лучше справлялись со своими жизненными проблемами.

«Эти выводы соответствуют идее, что ориентация на помощь другим является защитным фактором, особенно важным для благополучия человека, столкнувшегося с тяжелыми жизненными обстоятельствами», — добавляет доктор Гринфилд.

Она отметила, что забота о других помогает людям регулировать свои эмоции и получить чувство контроля.

«Когда мы напоминаем другу, что меры социального дистанцирования временные, и все негативное пройдет, мы также, по сути, напоминаем об этом себе и помогаем регулировать собственные эмоции», — сказала она.

Некоторые исследования показывают, что поддержка других помогает оградить организм от вредных последствий стресса.

Исследование с 846 участниками в Детройте, которое длилось пять лет, показало, что стрессовые жизненные события сильнее влияют на людей, которые реже помогают другим. Согласно выводам исследователей, помощь другим частично «стирала» губительные физические последствия стрессовых переживаний.

«Маленькие поступки важны. Частично это может быть связано с тем, чтобы просто выйти за пределы себя и найти смысл и цель в чем-то большем», — сказал профессор Стивен Саутвик из Школы медицины Йельского университета.

Исследования показывают, что сильное чувство цели защищает людей от стресса в краткосрочной перспективе и предполагает улучшение здоровья в долгосрочной перспективе, а также снижает риск преждевременной смерти.

Ученые говорят, что поиск смысла и цели во время пандемии может быть особенно важным для учеников и студентов, которые были на пороге открытия своего предназначения в жизни, но коронавирус сорвал их планы.

Ваша цель может заключаться в том, чтобы помочь другим людям, но это не обязательно означает решать большие проблемы социальной структуры. Это может быть даже маленький поступок, который сделает жизнь другого человека более приятной, резюмирует издание.

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