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«Лука сошел с ума»

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  • 26.12.2021, 16:01
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«Лука сошел с ума»

Одна из лучших обложек украинского журнала посвящена Беларуси.

Украинский журнал «Новое время» выбрал лучшие обложки года. Среди них — посвященная событиям в Беларуси.

«В августе 2020 года белорусский диктатор Александр Лукашенко, фальсифицировав президентские выборы, запустил машину жестокого подавления вспыхнувших народных протестов и преследования несогласных с действиями его режима.

Спустя десять месяцев мир был шокирован другим поступком Лукашенко — арестом оппозиционного журналиста Романа Протасевича, ради осуществления которого Минск экстренно посадил иностранный лайнер.

Тогда же в знак поддержки белорусов НВ опубликовал в открытом доступе обложку номера, на которой Лукашенко изображен в роле советского диктатора Иосифа Сталина», — пишут журналисты издания.

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