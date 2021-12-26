Более 60% британцев отрицательно воспринимают результат Brexit 2 26.12.2021, 16:14

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Министр, ответственный за переговоры по выходу Великобритании из ЕС, ушел в отставку.

Более 60% избирателей в Британии считают, что Brexit прошел плохо или хуже, чем они ожидали.

Об этом свидетельствует результат опроса, опубликованного The Guardian, пишет "Европейская правда".

Опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения Opinium, также показал, что 42% британцев, проголосовавших за выход Британии из ЕС в 2016 году, имеют негативное мнение о ходе Brexit на данный момент.

26% поклонников Brexit сказали, что все прошло хуже, чем ожидалось, тогда как 16% проголосовавших за Brexit сказали, что они ожидали, что все пойдет плохо.

Из числа опрошенных, проголосовавших за членство в ЕС, 86% сказали, что все было даже хуже, чем они ожидали.

В общей сложности только 14% опрошенных сказали, что Brexit прошел лучше, чем ожидалось.

Опрос был проведен через год после выхода Великобритании из ЕС.

Результат опроса был опубликован после того, как британский министр Дэвид Фрост, ответственный в правительстве за переговоры вокруг Brexit, ушел в отставку.

Он объяснил это своей обеспокоенностью по поводу того, по какому пути движется страна - но в связи с вопросами, никак не причастными к Brexit.

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