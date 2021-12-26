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Путин в магазине

12
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 26.12.2021, 16:30
  • 11,854
Путин в магазине

В магазине глава Кремля, если верить хронике, последний раз был в 2009 году, в бытность премьером.

«Я такой же, как вы! В Новый год буду с внучками слушать послание президента по телеку, трескать оливье, и подарки им сам выбираю. В магазы, правда, сам не хожу, но адъютантов можно сгонять».

Путин как самый человечный человек. Сам, каким-то другим способом, без посещения ТЦ, выбирает новогодние подарки. Неужели научился пользоваться Интернетом? Еще во время электронного голосования в сентябре явно не умел. Или Песков листает для него странички?

Ведь в магазине Путин, если верить хронике, последний раз был в 2009 году, в бытность премьером.

Вот бы сейчас ему неожиданно нагрянуть в какой-нибудь супермаркет. Да, чтоб в кошельке денег было, как у обычного россиянина. Тогда выбор подарков сразу бы стал проще: то ли колбаски под водочку купить на Новый год, то ли внучатам по «киндер- сюрпризу».

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