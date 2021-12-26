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Будь здоров, если ты против хунты!

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  • 26.12.2021, 16:50
  • 5,284
Будь здоров, если ты против хунты!

Авторы и исполнители геноцида обязательно понесут наказание.

К сожалению, наши прогнозы относительно того, как хунта поступит с предлагаемыми безвозмездно вакцинами, оправдываются, пишет Telegram-Telegram-канал «Ник и Майк». А вот тем, кто принимает такие решения, оправдания нет.

Судя по сообщениям из Европы, хунта все же не примет безвозмездную помощь в виде вакцин от ведущих международных производителей. Гордость за «свой особенный путь» не позволяет. Поэтому лучше тратить деньги на российский и китайский продукт.

Как справедливо отмечает Суздальцев, если и примут, то в ограниченном количестве и для своих. Мы на нашем YouTube-канале уже рассказывали, что вся система здравоохранения нацелена только на то, чтобы помогать своим.

Ранее уже сообщалось о том, что сам синепал привит Pfizer. У ближайшего окружения также есть такая возможность. Хунта может раздобриться и еще немного расширить круг избранных. Построение кастового общества налицо. В лучшую сторону ничего не изменится, пока у власти хунта, которая думает исключительно о своем благополучии.

Нам остается только пожелать всем здоровья, о котором нужно заботиться исключительно самим. Масочный режим. Социальное дистанцирование. Вакцинация доступными средствами.

Будь здоров, если ты против хунты!

А авторы и исполнители геноцида обязательно понесут наказание за свои деяния. Это преступление без срока давности. Суд не будет таким позорным, как этот выездной цирк в Барановичах, где работника мебельной фабрики «Лагуна» осудили на два года химии за комментарии в телеграме. Это будет большой открытый процесс с широким освещением в прессе и на телевидении. Потому что тут не надо будет ничего придумывать. Факты давно на столе. Осталось дать им оценку и вынести приговор. Это и будет прививкой от диктатуры на многие годы вперед.

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