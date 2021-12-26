WP: Атака России на Украину может начаться с Азовского моря 7 26.12.2021, 16:59

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Российских кораблей в акватории этого моря примерно в четыре раза больше, чем украинских.

Россия может начать атаку на Украину с Азовского моря, украинские города на побережье которого, возможно, являются наиболее уязвимыми, цитирует сайт The Washington Post «Новое время».

Издание отмечает, что по словам Андрея Клименко, главного редактора Black Sea News, российских кораблей в Азовском море примерно в четыре раза больше, чем украинских.

«А поскольку в море нет морской границы, российский флот может подойти к украинскому берегу так близко, как пожелает, что, возможно, делает юго-восточные приморские города Украины наиболее уязвимыми в стране», — говорится в материале.

В статье сказано, что в случае атаки с моря Вооруженные силы Украины в значительной степени окажутся бессильными, так как юридически не имеют права предпринять какие-либо действия до тех пор, пока первый российский солдат не выйдет на сушу.

В статье перечисляются агрессивные действия России в Азовском море за последнее время, в частности, провокации в отношении украинских пограничников и блокирование украинских торговых судов.

Клименко также отметил, что Россия начала выдавать навигационные предупреждения о закрытии секторов, расположенных иногда всего в трех милях от берега, «где вам не нужен бинокль» для разведки местности. В частности, РФ объявила закрытыми с 8 декабря по 8 января три района: возле украинских портов Мариуполь и Бердянск и на Азовском побережье Генического района Херсонской области, непосредственно граничащего с Крымом, рассказал Клименко.

«Что они собираются делать, покажет время. Может быть, это просто психологическое давление, а может, это действительно подготовка к возможной военной высадке на берег», — сказал журналист.

В статье также говорится, что береговая линия Азовского моря имеет для России большую стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны районы Донбасса.

«Украинская земля вдоль моря — это то, что отделяет материковую Россию от аннексированного Крыма. Украинские портовые города Мариуполь и близлежащий Бердянск на западном берегу моря экспортируют продукцию из этого региона», — сказано в статье.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил WP, что любой попытке вторжения в Украину через море будет противодействовать украинский арсенал противокорабельных ракет Нептун, партию которых страна заказала в прошлом году.

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