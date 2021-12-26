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Власти не хотят, чтобы белорусы ревакцинировались

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  • 26.12.2021, 17:09
  • 9,948
Власти не хотят, чтобы белорусы ревакцинировались

Это видно из бюджета на вакцинацию на следующий год.

В бюджет 2022 году Беларусь заложила деньги на закупку 4 миллионов вакцин против коронавируса, пишут "Минск-Новости" со ссылкой на депутата Татьяну Рунец. Всего на здравоохранение пойдет 8,4 миллиарда белорусских рублей. Из них на вакцины собираются потратить 240 миллионов рублей.

Очевидно, что чиновники решили пойти простым путем: посчитали, сколько в стране еще не вакцинированных граждан. Но забыли, что через полгода после вакцинации ее нужно делать снова — или "бустер" или полный курс. Это значит, что вакцин нужно купить гораздо больше.

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