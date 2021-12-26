На аукционе в Вильнюсе в поддержку белорусских политзаключенных собрали восемь тысяч евро 1 26.12.2021, 17:37

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Было продано почти 40 произведений искусства.

На проведенном в Литве художественном аукционе в поддержку белорусских политзаключенных и их семей собрали 8 тысяч евро. Об этом сообщает Delfi.

Аукцион проводился в вильнюсской галерее Союза художников Литвы, а также в интернете. Сообщается, что было продано почти 40 произведений искусства. Деньги, после уплаты налогов, пойдут политическим заключенным и их семьям в Беларуси.

«Поддержка, полученная благодаря художникам и ценителям искусства, является символом того, что преступления режима не забыты, и мы искренне заботимся о храбрых людях Беларуси, наших соседях, борющихся за свою свободу», — сказала председатель Литовского художественного общества Эгле Ганда Богданиене.

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