закрыть
26 декабря 2021, воскресенье, 18:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На аукционе в Вильнюсе в поддержку белорусских политзаключенных собрали восемь тысяч евро

1
  • 26.12.2021, 17:37
  • 1,040
На аукционе в Вильнюсе в поддержку белорусских политзаключенных собрали восемь тысяч евро

Было продано почти 40 произведений искусства.

На проведенном в Литве художественном аукционе в поддержку белорусских политзаключенных и их семей собрали 8 тысяч евро. Об этом сообщает Delfi.

Аукцион проводился в вильнюсской галерее Союза художников Литвы, а также в интернете. Сообщается, что было продано почти 40 произведений искусства. Деньги, после уплаты налогов, пойдут политическим заключенным и их семьям в Беларуси.

«Поддержка, полученная благодаря художникам и ценителям искусства, является символом того, что преступления режима не забыты, и мы искренне заботимся о храбрых людях Беларуси, наших соседях, борющихся за свою свободу», — сказала председатель Литовского художественного общества Эгле Ганда Богданиене.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников