Американские сенаторы: Сегодня мы должны встать на сторону Украины 26.12.2021, 17:54

Демонстрация двухпартийной поддержки Сената перед угрозой агрессии России.

Американские сенаторы — республиканец Роб Портман и демократка Жанна Шахин, продемонстрировали двухпартийную поддержку Украины со стороны Сената США, опубликовав совместный материал — "Украина стояла на стороне Запада в 2014 году. Сегодня мы должны встать на сторону Украины", на страницах издания New York Post, пишет "Зеркало недели. Украина".

Семь лет назад, в ходе революции Достоинства , народ Украины выступил против своих поддерживаемых Россию лидеров и принял сознательное решение повернуться в сторону Запада. Украинцы выбрали свободное, демократическое и независимое будущее. Сегодня это стремление к свободе выражено еще более ярко. Недавние опросы показывают высокую поддержку украинцами, особенно молодежью, вступления в Европейский Союз и НАТО. И это несмотря на безжалостные попытки России подорвать украинскую демократию с помощью дезинформации и военного запугивания, включая незаконную аннексию Крыма.

Российские войска вторглись в украинские приграничные районы Донбасса в 2014 году под предлогом защиты российских граждан и продолжают оказывать помощь воюющим там сепаратистам. Украина выстояла и проявила недюжинную выдержку. Напротив, агрессивная позиция России в последнее время значительно усилилась: около 100 000 российских военнослужащих и 100 батальонных тактических групп, включая бронированные танки и артиллерию, сосредоточены на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Россия может вторгнуться в Украину уже в январе.

Москва хочет, чтобы мир поверил, что Россия просто пытается укрепить свою границу от угрозы со стороны Украины и НАТО. Но, этот аргумент не имеет смысла. Военная позиция Украины всегда носила чисто оборонительный характер. В отличие от России, Украина выполнила свои обязательства по Минским соглашениям между Россией, Украиной и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые были призваны обеспечить прекращение огня на Донбассе. Россия, напротив, продемонстрировала намерение нарушить свои международные обязательства, потребовав от НАТО прекратить расширяться за счет суверенных стран, которые хотят присоединиться.

Администрация Байдена поставила дипломатию во главу угла своих усилий по сдерживанию России. Однако эти усилия должны сочетаться с необходимыми экономическими и военными мерами, которые укрепят дипломатический подход и придадут ему большее доверие.

Во-первых, Соединенные Штаты должны увеличить поставки вооружений, которые они направляют в Украину, чтобы повысить обороноспособность страны и адаптировать это вооружение к угрозе, с которой могут столкнуться украинцы. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 2,5 миллиарда долларов, а с 2017 года Вашингтон поставляет Киеву и летальное оружие — противотанковые ракеты и крупнокалиберные пулеметы. Эта помощь была предназначена для подготовки Украины к активному конфликту на Донбассе, а не к полномасштабному российскому вторжению. В Конгрессе мы выступали за увеличение помощи в сфере безопасности: Соединенные Штаты должны ускорить темпы помощи Украине и предоставить противовоздушные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Во-вторых, администрация Байдена не должна поддерживать любые попытки заставить Украину уступить контроль над Донбассом вне Минских договоренностей. Русские используют там тот же сценарий, что и в Крыму и в оккупированных грузинских регионах Южной Осетии и Абхазии — стремясь нормализовать свою незаконную оккупацию, поддерживая сепаратистские силы, поощряя создание местных пророссийских правительств и выдавая российские паспорта местным жителям. Президенту Байдену не следует призывать президента Украины Владимира Зеленского к уступкам вне рамок Минских соглашений, и он должен потребовать от России отвода войск от украинской границы перед началом дальнейших переговоров.

В-третьих, Байдену следует серьезно пересмотреть вопрос о введении санкций в отношении газопровода ”Северный поток -2” из России в Германию.

Ясно, что Владимир Путин готов нарушать международные нормы, чтобы продвигать то, что Госдепартамент назвал эмоциональной повесткой дня по воссоединению Советского Союза.

Россия недавно уже использовала свои огромные энергоресурсы в качестве оружия, требуя геополитических уступок от правительства Молдовы и отказываясь увеличивать поставки газа в Европу осознанно и намеренно создав кризис. Администрация должна работать в тесном сотрудничестве с новым правительством Германии, чтобы “избавить трубопровод” от начала эксплуатации; в интересах самой Европы — лишить Путина еще одного рычага влияния.

Наконец, Соединенные Штаты должны продолжить создание международной коалиции партнеров в Европе и других странах, которые ясно видят эту угрозу. Такой подход в Конгрессе пользуется поддержкой обеих партий, потому что наши коллеги понимают, что трансатлантическое единство имеет решающее значение для ответа на угрозу, исходящую от России.

Украина, Грузия, страны Балтии и другие бывшие "республики" Советского Союза предпочли искать свободное и демократическое будущее — они предпочли смотреть на Запад, а не на Россию. Неспособность поддержать эти страны полностью совпадает с желанием России снова лишить независимые восточноевропейские народы их идентичности и судьбы.

От того, как Запад отреагирует сейчас, зависит определение траектории американских отношений с Россией и Путиным на следующее десятилетие. Поддержка наших союзников во главе с Украиной поможет обеспечить свободную и стабильную Европу, что отвечает интересам народов демократических стран и союзников Америки по всему миру.

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