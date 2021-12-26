NYT рассказывает, как стать сильнее в 2022 году 26.12.2021, 18:24

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Найдите повод для оптимизма.

Жизнь в условиях пандемии коронавируса не должна быть только выживанием. Вы можете стать сильнее и подготовиться к следующему испытанию, цитирует издание The New York Times «Зеркало недели. Украина».

Маймуна Маджумдер чувствовала себя сильной, когда в начале 2020 года началась пандемия COVID-19. Будучи эпидемиологом-инфекционистом Гарвардской медицинской школы, она изучала пандемии в течение десяти лет. Но опыт пандемии коронавируса стал личным.

Маджумдер потеряла коллег из-за COVID-19 и самоубийств во время пандемии. Ее дядя попал в отделение интенсивной терапии в Бангладеш. Во время долгого рабочего дня она забывала есть. Все это время доктор Маджумдер, также мусульманка, публично рассказывая о пандемии, сталкивалась с угрозами в социальных сетях.

Чтобы не «рассыпаться от стресса», Маджумдер сосредоточилась на работе. За социальной поддержкой она обратилась к групповым чатам с единомышленниками. Маджумдер начала уделять как минимум 15 минут в день «исключительно для себя», занимаясь творческими делами, например рисованием. Она также начала развивать социальные связи с коллегами. Все эти шаги, по словам Маджумдера, помогли сохранить ее эмоциональное благополучие.

«Мы все вместе прошли через этот действительно травматический опыт пандемии, но то, что мы прошли через это вместе, объединило нас», – сказала она.

Во время пандемии быстро выросли показатели тревоги, депрессии и эмоционального выгорания. Но некоторые исследования показывают, что значительная часть взрослых нашла выход из ситуации и даже смогла «процветать», несмотря на продолжающуюся борьбу с глобальным кризисом здравоохранения и общественными потрясениями. Такая тенденция иллюстрирует человеческий потенциал к тому, что психологи называют устойчивостью, способностью восстанавливаться после негативного опыта и переживать трудности.

Как и во время любого кризиса, некоторые люди даже стали сильнее, чем были до пандемии, с положительными изменениями в том, как они видят себя. Психологи называют эту реакцию «посттравматическим ростом».

Хорошая новость заключается в том, что устойчивость и способность расти после трудностей можно развивать как в наилучшие времена, так и в разгар кризиса. Исследования показывают, что ряд стратегий, таких как поиск социальной поддержки, формирование положительного взгляда на жизнь и «блокирование» стресса, могут настроить людей на то, чтобы оставаться сильными или даже становиться еще сильнее в трудные времена.

«Устойчивость – это набор навыков, которые человек развивает. И практически каждый может стать более устойчивым», – сказал психолог Стивен Саутвик.

Эксперты называют несколько шагов, которые помогут стать сильнее в 2022 году.

Создайте мощную сеть социальной поддержки

Через неделю после того, как в марте 2020 года Канада ввела карантин из-за COVID-19, Саймон Куломб из Университета Лаваля в Квебеке и Тайлер Пачеко из Университета Уилфрида Лорье в Ватерлоо опросили более тысячи взрослых канадцев относительно их самочувствия. То же самое они сделали через пару недель после локдауна, а затем и через два месяца после начала пандемии.

Респонденты сообщили о сильном стрессе из-за нестабильности на работе или страха инфицироваться коронавирусом, и для многих этот стресс был связан с ощущением, что жизнь теряет свой смысл.

Но оказалось, что социальная поддержка и взаимодействие оградили людей от этого стресса. Даже в первые несколько недель, согласно данным ученых, почти половина опрошенных сказали, что они почувствовали признаки посттравматического роста — например, ощущение того, что они помогали другим, и главным фактором поддержки были семья и сеть друзей.

По словам доктора Куломба, эта тенденция сохранялась месяцами. Некоторые люди, вероятно, рождаются более выносливыми, чем другие, добавил он, но есть много возможностей стать сильнее, а социальная поддержка является одним из ключевых защитных факторов.

Найдите повод для оптимизма

Согласно опросам, после террористических атак 11 сентября до 70 процентов людей сказали, что переживают депрессию. Но 60 процентов также сообщили, что их отношения с близкими стали более крепкими.

На основе исследования студентов того времени ученые пришли к выводу, что благодарность, любовь и другие положительные эмоции в течение недель после кризисного события даже на фоне проблем со сном и концентрацией внимания обеспечивали решающую защиту против депрессии.

Чтобы расширять позитив, исследователи рекомендовали искать утешение в духовных или религиозных убеждениях, заниматься любимыми делами и вспоминать о самых счастливых моментах. Согласно исследованиям 1990-х годов, юмор и оптимистическое мышление могут помочь вызвать позитивный настрой и облегчить преодоление трудных ситуаций. В эпоху пандемии это может означать сближение с друзьями или семьей.

Даже если оптимизм не является естественным для вас, это навыки, которые можно воспитывать, говорит психолог Джордж Эверли.

«Существуют исследования, показывающие, что даже если ты родился пессимистом, ты можешь стать оптимистом», – сказал он.

Взгляд на светлую сторону может помочь людям понять, что происходит, сказал доктор Куломб.

«Пандемия была настолько разрушительной, что некоторые люди использовали этот срыв как способ начать все с нуля», - добавляет он.

Желание внести значительные изменения в свою жизнь пришло и к 30-летней Одри Андерсон, координировавшей исследования в Университете Стони Брук в Нью-Йорке, когда началась пандемия.

Ее назначили на пробное тестирование плазмы как средства лечения COVID-19. Андерсон получала документы от пациентов и доставляла плазму клиницистам. В рамках своей работы она также сидела с онкобольными, которым больше не разрешали посещать больницу. Андерсон отвечала на их вопросы о лечении и COVID-19.

Работая 80 часов в неделю, Андерсон видела, как люди болели и впадали в депрессию, а некоторые умирали. Но она нашла силы помогать другим, подтверждая исследования о том, что помощь другим может создать устойчивость и посттравматический рост. И этот положительный взгляд помог ей открыть для себя что-то новое.

«Как только вы видите подобные вещи, это меняет вас. Это заставляет вас больше уважать жизнь. Вы уже не можете воспринимать вещи как должное», — сказала она.

Прервать цикл стресса

Уменьшение уровня стресса, который вы чувствуете в ответ на травматические события, может быть психологической защитой, сказал доктор Саутвик.

В мозге, по словам Саутвика, хронический стресс может увеличить объем одних областей за счет других, потенциально уменьшая способность людей регулировать свои эмоции среди ряда других последствий.

Но такие техники как упражнения на внимательность и дыхательные упражнения активируют участки мозга, ответственные за внимание и эмоции.

По мнению экспертов, следует принять меры, чтобы защитить свое психическое здоровье на будущее. В исследовании 2019 года ученые сообщили, что программы, направленные на то, чтобы помочь больным раком справиться со стрессом, привели к улучшению их психического здоровья.

А навыки, которые вы получаете от роста сил после травм, могут привести к тому, что исследователи называют «восходящей спиралью» положительных результатов на фоне будущих кризисных ситуаций.

Примите потрясение

«Никто не должен критиковать себя из-за того, что чувствует слабость. Стресс является причиной посттравматического роста, и для этого могут потребоваться месяцы или годы. Стресс и его преодоление часто возникают одновременно. В то же время, драматические изменения в жизни могут настроить вас на переоценку того, что важно, и это хорошо», - говорит доктор Саутвик.

«Мы видим это у людей, переживших тяжелые потери, природные катаклизмы, автомобильные аварии, серьезные проблемы со здоровьем, а также среди ветеранов боевых действий и людей, работающих в сфере медицины. Они могут считать: «я более уязвим, чем думал. Но я сильнее, чем когда-либо представлял», - добавляет психолог.

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