Опрос: большинство немцев с оптимизмом встречают наступающий год 26.12.2021, 18:33

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Жители Германии ожидают в новом году перемен к лучшему.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, большинство немцев с оптимизмом смотрят в 2022 год, показало новое репрезентативное исследование, проведенное известным немецким футурологом, советником нескольких канцлеров Германии Хорстом Опашовски (Horst Opaschowski) в сотрудничестве с институтом изучения общественного мнения Ipsos. Его результаты опубликованы в воскресенье, 26 декабря, сообщает "Немецкая волна".

Как заявили 53 процента респондентов, они с большой уверенностью смотрят в наступающий год. Когда подобное изыскание проводилось год назад, такая установка в отношении 2021 года была у 56 процентов участников опроса.

Как показывают итоги исследования, среди жителей восточных федеральных земель оптимистично настроенных людей несколько меньше, чем среди тех, кто проживает на западе. Так, на востоке страны доля тех, кто ожидает лучших времен, составляет 50 процентов, в то время как среди жителей западных регионов ФРГ - 54 процента. Причем не все восточные немцы доверяют собственному оптимизму: только 43 процента из них согласились с утверждением, что наступающий 2022 год будет лучше, чем завершающийся 2021. Среди западных немцев такого мнения придерживаются 57 процентов респондентов.

Что касается нового федерального правительства, то восточные немцы связывают с ним также значительно меньше ожиданий, чем западные. Только 39 процентов жителей восточных федеральных земель ответили, что возлагают большие надежды на новое правительство. А вот в западной Германии 55 процентов жителей считают, что при новом правительстве под руководством канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) страну ожидают положительные изменения.

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