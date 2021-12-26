С кого еще будет взиматься подоходный налог? 4 26.12.2021, 18:44

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Налогом будет облагаться сумма, превышающая 200 базовых величин.

Согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, планируется исчислять подоходный налог с тех, кто продает овощи, фрукты, мясо или мед с личного подворья, а также занимается сбором грибов, ягод, орехов, лекарственных растений и другой дикорастущей продукции для последующей сдачи. Законопроект уже одобрили в двух чтениях так называемые депутаты и так называемые сенаторы, пишет onliner.by.

Налогом будет облагаться сумма, превышающая 200 базовых величин (5800 рублей). И речь идет о тех, кто укажет данный вид дохода в момент крупной покупки (например, квартиры или авто) и при несостыковке доходов с расходами налоговиками.

Также предлагается ввести налог на первую квартиру, увеличить сбор для владельцев агроусадеб и ремесленников и сократить список видов деятельности ИП, которые облагаются единым налогом.

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