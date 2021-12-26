Активист из Солигорска Павел Батуев вышел на свободу 26.12.2021, 19:10

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В каком статусе он находится — не известно.

Активист из Солигорска Павел Батуев вышел на свободу. Об этом в Facebook сообщила журналистка Ольга Быковская, опубликовав фото с Павлом. В каком статусе он находится — не известно

Павла Батуева задержали 23 ноября, когда он шел забирать дочку из детского сада. Сначала его отвезли в квартиру его отца, где он временно проживает, и провели там обыск. После этого обыск прошел и в основной квартире активиста. 7 декабря снова состоялись обыски, которые, по информации Ольги Быковской, проходили в рамках возбужденного уголовного дела.

На них Павла привезли прямо из ИВС, где он отбывал наказание якобы за сопротивление милиции. Правозащитники писали, что речь может идти об уголовном деле по статье 369 УК РБ («Оскорбление представителя власти»). 11 декабря сообщалось, что его вновь приговорили к 15 суткам.

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