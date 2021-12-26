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Ученые совершили открытие в области анатомии

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  • 26.12.2021, 19:37
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Ученые совершили открытие в области анатомии

Считалось, что за последние сто лет в анатомии человека изучили буквально все.

Ученые из Базельского университета совершили открытие в области анатомии и обнаружили новый отдел жевательной мышцы. Исследователи дали комментарии научному порталу ScienceDaily.

По словам доктора Сильвии Мезей, часть жевательной мышцы, которую они открыли, отличается от других слоев по своему расположению и функциям. Она стабилизирует нижнюю челюсть и может оттягивать ее назад, к уху. Исследователи под руководством Мезей и профессора Йенса Кристофа Тюрпа изучили 12 погруженных в формалин голов умерших людей, пожертвовавших тела науке. Также они проанализировали компьютерные томографии еще 16 тел и данные МРТ одного живого человека.

Новый слой назвали Musculus masseter pars coronidea (короноидный отдел жевательной мышцы), так как он прикрепляется к короноидному отростку нижней челюсти. Считалось, что жевательная мышца состоит из двух частей: поверхностной и глубокой, однако многие ученые сомневались в этой теории из-за противоречий. «Известно, что за последние сто лет в анатомии человека изучили буквально все. И тем удивительнее наше открытие, ведь оно по масштабу сравнимо с обнаружением нового вида позвоночных зоологами», — заявил профессор Тюрп.

Ранее ученые из Государственного университета Уэйна в Детройте и Медицинского центра Университета Вандербильта обнаружили в организме гены, отвечающие за заикание. Также выяснилось, что с этим недугом оказались связаны гены, регулирующие выработку половых гормонов, и ген, ранее ассоциированный с аутизмом.


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