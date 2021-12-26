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Полина Шарендо-Панасюк вышла из карцера и прислала письмо родным

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  • 26.12.2021, 19:49
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Полина Шарендо-Панасюк вышла из карцера и прислала письмо родным

Активистка «Европейской Беларуси» призывает белорусов не сдаваться.

Политзаключенная, активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк вышла из карцера и прислала письмо родным, в котором призывает людей не сдаваться, и делать все для победы.

«Больше месяца не было ничего, и вот наконец дошла открытка. Из нее следует, что Полина минимум 15 дней была в карцере. Во-вторых, ее лишили так называемой фруктовой передачи. По закону ее не могут лишить, но мы знаем, что закона сейчас нет. Могу сделать вывод, что до 18 марта Полину закрыли в помещение камерного типа. И самое главное, что передает Полина, это посыл ко всем белорусам: мы не сдаемся даже за решеткой, и вы не сдавайтесь, боритесь до самой победы», – сказал в беседе с «Белсатом» муж Полины Андрей Шарендо.

Напомним, сейчас мать двоих несовершеннолетних детей находится в гомельской женской колонии.

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