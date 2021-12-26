«Пурга» замела за воротник 1 Telegram-канал «СерпомПо»

26.12.2021, 19:55

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Россия ставит елки, праздники на подходе, полезли веселящие клоуны с экрана.

Песков у Соловьева о том, почему на общение Путина с избранными медиа не позвали «Новую газеты». Оказывается, забыли.

У нас другая версия.

Пришел бы Нобелевский лауреат Муратов и со своей высоты задал неприятный вопрос, а мировая пресса обязательно об этом написала, поставив на один уровень Муратова и Путина.

А это невыносимо. Это же маньяки.

К тому же 2024 год не за горами. Уже пора начинать нервничать. После вручения Нобелевки зазвучали голоса, что Муратов мог бы стать соперником Путина на этих выборах – случись такое, новость имела бы резонанс в мире.

Это мы здесь знаем, что статус лауреата для выборов значения не имеет, в мире это не так. Вот и задвигают как можно дальше. На всякий случай.

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