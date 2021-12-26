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68 нелегалов пытались попасть в Латвию

  • 26.12.2021, 20:11
68 нелегалов пытались попасть в Латвию

Эта цифра превышает суточные данные Польши.

За субботу в Латвию не впустили 68 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Беларусью, сообщает латвийская Госпогранслужба.

Эта цифра превышает суточные данные Польши — там со вчерашнего дня нелегально перейти белорусско-польскую границу пытались 47 человек.

С 10 августа в Латвии зафиксировано 3 709 таких попыток. С момента введения ЧС по гуманитарным причинам разрешено было остаться 93 человекам и 445 иностранцев было задержано.

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