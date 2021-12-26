У Германии и США разные оценки риска нападения на Украину
- 26.12.2021, 20:28
Берлин традиционно больше доверяет России.
Германия и США по-разному оценивают риски вторжения России в Украину. Так, в Берлине превалирует сомнение, что РФ вообще собирается нападать на нашу страну. Об этом, на условиях анонимности, сообщили источники в правительстве Германии агентства Reuters.
При этом Германия старается дипломатическим путем снизить напряженность в регионе. С этой целью, по словам одного из источников, в следующем месяце будет организована личная встреча топ-чиновников Германии и России.
Согласно имеющейся информации, встреча будет организована между советником канцлера ФРГ Олафа Шольца по внешней политике Йенсом Плетнером и российским переговорщиком по Украине Дмитрием Козаком.
После вступления в должность в этом месяце Шольц отмечал необходимость диалога с Россией о наращивании ее военной мощи на украинской границе, одновременно присоединяясь к западным союзникам в поддержке санкций в случае вторжения Москвы.