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У Германии и США разные оценки риска нападения на Украину

  • 26.12.2021, 20:28
У Германии и США разные оценки риска нападения на Украину

Берлин традиционно больше доверяет России.

Германия и США по-разному оценивают риски вторжения России в Украину. Так, в Берлине превалирует сомнение, что РФ вообще собирается нападать на нашу страну. Об этом, на условиях анонимности, сообщили источники в правительстве Германии агентства Reuters.

При этом Германия старается дипломатическим путем снизить напряженность в регионе. С этой целью, по словам одного из источников, в следующем месяце будет организована личная встреча топ-чиновников Германии и России.

Согласно имеющейся информации, встреча будет организована между советником канцлера ФРГ Олафа Шольца по внешней политике Йенсом Плетнером и российским переговорщиком по Украине Дмитрием Козаком.

После вступления в должность в этом месяце Шольц отмечал необходимость диалога с Россией о наращивании ее военной мощи на украинской границе, одновременно присоединяясь к западным союзникам в поддержке санкций в случае вторжения Москвы.

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