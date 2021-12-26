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Американских солдат вооружат компьютеризированными очками уже в 2022 году

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  • 26.12.2021, 21:10
  • 4,442
Американских солдат вооружат компьютеризированными очками уже в 2022 году

Сейчас они проходят испытания.

Стало известно, когда военные США получат очки IVAS (Integrated Visual Augmentation System). Они улучшат навигацию, разведку, обнаружение целей в видоискателе солдат, сообщает издание defensenews.com.

Эти очки используют дополненную реальность для наложения информации поверх реальных объектов в поле зрения пользователя. Программа стартовала в 2018 году. Тогда военные рассчитывали получить очки в начале 2022 года. Теперь же сроки сдвинулись на конец 2022 — оказалось, что нужны дополнительные испытания.

Дело в том, что во время отладки обнаружились дефекты отображения в очках. Они были несущественными, но могли повлиять на ситуацию.

IVAS предназначены для сил специальных операций, пехоты и морской пехоты и их непосредственных вспомогательных подразделений, таких как сапёры и разведчики.

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