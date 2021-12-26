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Ученые заявили, что коронавирус может распространяться в организме в течение месяцев

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  • 26.12.2021, 21:14
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Ученые заявили, что коронавирус может распространяться в организме в течение месяцев

Это может объяснять происхождение симптомов «длинного ковида».

Ученые обнаружили, что коронавирус может распространяться из дыхательной системы человека в другие органы, в том числе в мозг и сердце, и размножаться там. Об этом сообщается в исследовании ученых Национального института здоровья США, опубликованном в журнале Nature.

В журнале отмечается, что статья пока не рецензирована и находится на рассмотрении, пишет сайт телеканала «Дождь».

Распространение коронавируса в другие органы может объяснять происхождение симптомов «длинного ковида», когда переболевшие страдают от последствий перенесенного заболевания в течение месяцев после выздоровления, считают ученые.

В ходе исследования ученые исследовали более 40 пациентов, которые болели коронавирусом перед смертью. Авторы исследования выяснили, что вирус распространяется по всему телу даже у тех, кто болел бессимптомно. РНК коронавируса была обнаружена в том числе в участках мозга умерших. Ученые также обнаружили следы вируса в организме одного из пациентов через 230 дней после появления первых симптомов заболевания.

При этом авторы статьи отмечают, что за пределами легких вирус практически не вызывает воспаления.

«Нам нужно начать думать о SARS-CoV-2 как о системном вирусе, который может пройти у некоторых людей, но в других случаях может сохраняться неделями или месяцами и вызывать длинный ковид — многогранное системное расстройство», — заявил один из авторов исследования.

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