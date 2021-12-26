Какие изменения в следующем году повлияют на кошельки белорусов? 1 26.12.2021, 21:28

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Нововведения января 2022 года.

Новый год принесет белорусам продовольственное эмбарго на ряд западных товаров, повышение минимальных зарплат и рост цен на телефонию и доступ в интернет, пишет сайт «Белорусы и рынок».

С 1 января 2022 года Беларусь в ответ на западные санкции вводит продовольственное эмбарго на ввоз «широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны». Это предусмотрено постановлением правительства.

В санкционном перечне 18 позиций. Эмбарго коснется в том числе мяса крупного рогатого скота, свинины, молока и молочной продукции, кроме специализированной из безлактозного молока, фруктов и орехов, колбасы, кондитерских изделий и овощей.

В Совмине отметили, что за 10 месяцев 2021 года Беларусь импортировала из стран санкционного списка продовольственных товаров на 530 млн долл. Под санкции подпадают позиции, формирующие основу этого импорта.

Решение о введении продовольственного эмбарго последовало вслед за принятием ЕС пятого пакета санкций по Беларуси, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании «Белоруснефть», «Белшина», «Гродно Азот».

С 1 января в Беларуси повышается минимальная зарплата. Она вырастет до 457 рублей. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 14 декабря 2021 года №721. С 1 января 2021 года минимальная заработная плата в Беларуси составляла 400 рублей.

Также с января в стране подорожает коммуналка, телефонная связь и доступ в интернет.

Жировки в следующем году «потяжелеют» дважды. В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг жировка потяжелеет в пределах 5 долл. С 1 января вырастет стоимость жилищно-коммунальных услуг, за исключением отопления, на 11,1 руб. (в эквиваленте на 3,92 долл.). А с 1 июня произойдет повышение стоимости тепловой и электроэнергии, а также газа, используемого для отопления, - на 3,04 руб. (в эквиваленте на 1,08 долл.).

Для абонентов «Белтелеком» с 1 января подорожает интернет-доступ, международные телефонные звонки и другие услуги оператора. Тарифы на услуги интернет-доступа вырастут в среднем на 4%. Стоимость международных телефонных соединений, в том числе по пропуску трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг и других услуг электросвязи увеличится в среднем на 5%.

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