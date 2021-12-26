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В США шокированы репортажем о мигрантах из Сирии в Беларуси

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  • 26.12.2021, 21:54
  • 9,206
В США шокированы репортажем о мигрантах из Сирии в Беларуси

Историк Александр Фридман считает, что это очередной удар по режиму Лукашенко.

Американское National Public Radio (NPR) выпустило репортаж о беженцах из Сирии в Беларуси, пишет в своем Telegram-канале историк, доктор философии, выпускник Белгосуниверситета и преподаватель университета имени Генриха Гейне ( Дюссельдорф) и Саарландского университета (Саарбрюккен) Александр Фридман.

Принципиально новой информации в репортаже нет: американцев шокировало поведение белорусской стороны, которую совершенно не трогают мольбы сирийцев о сочувствии. Гражданам Сирии не позволяют просить убежище в Беларуси и принудительно отправляют на родину, где им угрожает опасность. Об этом уже много раз писали как в арабской, так и европейской прессе, а само подобное развитие событий может удивить, пожалуй, лишь людей, которые слабо знакомы с белорусскими реалиями:

1. Предоставление убежище сирийцам означало бы фактическое признание нарушений прав человека и преступлений со стороны сирийской диктатуры. На это в Минске пойти не могут. Там замечают нарушения прав человека исключительно только в странах "коллективного Запада", но отнюдь не в "братской" Сирии.

2. Минск и Дамаск – это не только партнеры, это еще и близкие по духу режимы. И в Сирии, и в Беларуси нарушения прав человека, беззаконие и глумление над противниками диктатуры являются обычной практикой. О каком сочувствии к чужим сирийцам может идти речь в этом случае?

Почему же американский репортаж все-таки заслуживает внимания? NPR предоставляет свои материалы почти 1.000 американских радиостанций и репортаж о сирийцах теперь довольно активно обсуждается в социальных сетях. И это очередной удар по репутации режима Лукашенко.

Следует отметить, что репортаж попал в поле зрения ориентированного на публику в США, Европе и в странах Латинской Америки популярного портала Middle East Monitor (MEMO), который обвиняют в связях с исламистами и, в частности, с террористическим движением Хамас, внимательно следит за развитием миграционного кризиса в Беларуси. Во время войны в Сирии исламисты поддерживали противников Башара Асада.

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