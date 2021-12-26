Беларусь возвращается к продуктовым карточкам? 2 26.12.2021, 22:16

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Новый глава МАРТ пообещал скидки на некоторые товары для «определенных групп населения».

Глава МАРТ Алексей Богданов в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил, что торговые сети страны будут предоставлять скидки для некоторых групп населения.

По его словам, прямо сейчас с торговыми организациями ведется переговорный процесс, и в начале 2022 года между ними и правительством будет подписано соглашение.

— Торговые сети возьмут на себя часть социальных обязательств и будут предоставлять скидки на социально значимые товары для определенных групп населения. Этим механизмом мы постараемся сдержать инфляционные процессы и обеспечить не самые богатые слои населения хорошим, качественным товаром, — пообещал Богданов и предположил что механизм заработает в середине января 2022 года.

Напомним, ранее чиновники анонсировали бонусные карты для пенсионеров, малоимущих и многодетных на некоторые социально значимые товары. Отметим, что инфляция в Беларуси является рекордной в регионе.

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