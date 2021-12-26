закрыть
26 декабря 2021, воскресенье, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь возвращается к продуктовым карточкам?

2
  • 26.12.2021, 22:16
  • 3,460
Беларусь возвращается к продуктовым карточкам?

Новый глава МАРТ пообещал скидки на некоторые товары для «определенных групп населения».

Глава МАРТ Алексей Богданов в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил, что торговые сети страны будут предоставлять скидки для некоторых групп населения.

По его словам, прямо сейчас с торговыми организациями ведется переговорный процесс, и в начале 2022 года между ними и правительством будет подписано соглашение.

— Торговые сети возьмут на себя часть социальных обязательств и будут предоставлять скидки на социально значимые товары для определенных групп населения. Этим механизмом мы постараемся сдержать инфляционные процессы и обеспечить не самые богатые слои населения хорошим, качественным товаром, — пообещал Богданов и предположил что механизм заработает в середине января 2022 года.

Напомним, ранее чиновники анонсировали бонусные карты для пенсионеров, малоимущих и многодетных на некоторые социально значимые товары. Отметим, что инфляция в Беларуси является рекордной в регионе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников