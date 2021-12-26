Александр Опейкин: Следующий год будет интересный 26.12.2021, 22:31

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Боевой дух в спортсменах отличный.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин поделился с «Белсатом» планами, которые стоят перед объединением в следующем году.

«В следующем году у нас очень много довольно основательных планов. Я пока не могу говорить. Но там будут очень серьезные инфоповоды.

Конечно, не маловажно, что нам необходимо и зарабатывать. Нужно понимать, что фонд на 80 % финансируется из средств, привлеченных частным порядком. В том числе и с аукционов.

Разумеется, деятельность, связанная с юридическим противостоянием таким крупным организациям, как УЕФА, съедает очень много средств. А у нас еще есть ощутимо расходная часть – это свободные спортсмены, которые выезжают на сборы.

Мы помогаем им продолжать карьеру, оказывая начальную поддержку, организационную и материальную. Тех, кто ее требует – немало. Аукционы мы будем продолжать, но делать их в модифицированном варианте, как NFT-аукцион. Сейчас это очень популярно в мире. Невзаимозаменяемые токены, которые растут в цене. И вот через них будем организовывать инвестиции. 3D-модель лота. Какого – пока тайна.

2022 год будет очень интересный. Много проектов, много идей. И никакого ощущения усталости, отчаяния. Боевой дух в спортсменах отличный. Ведь, если выключится, то это будет остановка за полшага от победы.

Это будет стратегическая ошибка. Ведь если уже немало проинвестировал со своих ресурсов – эмоциональных, физических, ресурсов времени – то уже идешь к результату. Ты его видишь.

Пусть у нас меньше возможностей финансовых, зато значительно много человеческих ресурсов. И на совсем короткой дистанции мы быстро выйдем вперед», – сказал Опейкин.

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