Кремль в финальной фазе 26.12.2021, 22:44

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Между войной и транзитом власти.

Ультиматумам Кремля к НАТО и США не достает двух важных элементов, чтобы быть полноценными ультиматумами – не названа дата исполнения и не указано, что произойдет, если их отвергнут. Требование «срочно ответить на них», озвученное Путиным 23 декабря, а раннее – 20 декабря Сергеем Рябковым, не похоже на обычные четкие даты ультиматумов. Тем более, что Рябков сразу получил ответы на них, и самое время Кремлю сказать, что он предпримет, если ультиматумы отвергнут. Но Путин не решился сделать это на своей пресс-конференции, пишет историк Сергей Климовский в «Фейсбуке».

Рябков еще 18 декабря заявил в интервью «Интерфаксу», что считает неуместными те «некоторые мероприятия» на территории РФ, которые Кремлю предлагают осуществить НАТО и США. Так что, Кремль отказ на свои ультиматумы получил, но почему-то не хочет сознаться. При этом такие отказы из европейских столиц он продолжает публично получать по несколько штук ежедневно. Этот публичный формат Кремль сам задал публикацией своих ультиматумов на сайте МИД. Не члены НАТО – Швеция и Финляндия тоже высказались о том, что не Москве решать, с кем им дружить. Но Рябков, а за ним и Путин упрямо требуют от США и НАТО некоего официального ответа до середины января, а все, что им сказали, почему-то называют ответами неофициальными.

При этом Рябков так и не рассказал «Интерфаксу», что это за таинственные «некоторые мероприятия» предложило НАТО и почему Кремль назвал их «неуместными». Путин тоже не рассказал об этом на пресс-конференции, и жители РФ так и осталось в неведенье, чего же на самом деле хочет НАТО.

За Рябкова и Путина это сделали Майкл Макфол и Стивен Пайфер – экс-послы США в РФ и в Украине. Оба на вопрос, как они ответили бы на ультиматумы, если бы вели переговоры, одинаково сообщили, что предложили бы России вывести свои войска из Украины, Молдовы и Грузии и сделать еще кое-что. Вполне логичные и очень дипломатичные ответы. Отнюдь не симметричное требование самороспуска РФ в ответ на ультиматум о самороспуске НАТО. Но в Кремле упорно делают вид, что ответа от НАТО не получали.

Для того, чтобы понять почему, надо немного оглянуться назад.

В истории было немало войн, когда стороны заключали перемирия длинной в несколько лет, по истечении которых или возобновляли войну, или заключали так называемый «вечный мир». Такая же ситуация и с обоими Минскими перемириями, но с той поправкой, что срок их истечения не был оговорен. Москве это было удобней, чем брать обязательство вывести свои войска с востока Украины к конкретной дате. В 1999 г. РФ на саммите ОБСЕ в Стамбуле обязалась вывести войска из Молдовы к 1 января 2003 г. и до сих пор не вывела. В Минске она могла назвать любую дату их вывода с востока Украины и не выполнить. Все это знали и не стали настаивать, учитывая, что танки РФ в этот момент штурмовали Дебальцево, а Путин заявлял, что их там нет.

Но перемирие не может быть вечным. Стороны или заключат «вечный мир», или вернутся к войне, воспользовавшись обстоятельствами. Кремль в апреле 2021 г. явно выказал желание войны, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Потом заключить новое «вечное» Минское перемирие или «вечный» мир, по которому Украина отдаст ему обе эти области и Крым навсегда. С условиями этого мира или перемирия было много вариантов, но США поломали все такие планы и в июне в Женеве дали Кремля полгода, чтобы обдумать свое поведение.

Совместное заявление США и ФРГ от 21 июля прямо обязывало РФ начать до 1 сентября переговоры с Украиной. Формально о прокачке газа после 2024 г., а неформально – о вечном мире. По факту США и ФРГ дали РФ последний шанс уговорить Украину продать ей Крым, если для той он настолько сакрален, что без него Россия развалится или исчезнет каким-то иным способом. Разумеется, не все сводится только к Крыму.

Несколько раньше – 17 июля США и ЕС, в седьмую годовщину гибели людей с рейса МН17, предложили РФ признать свою вину в их убийстве. От ЕС это сделал его Верховный представитель по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, от США – посольство в Украине. У США меньше оптимизма, чем у ЕС в отношении РФ, и в Белом доме не любит, когда ему нагло врут и игнорируют попытки уладить проблему полюбовно. Поэтому к РФ обратилось посольство, а не Белый дом с предложением признать вину по примеру Ирана.

Кремль все это проигнорировал. Путин тогда заявлял, что говорить с Зеленским не желает ни о Крыме, ни об ОРДЛО. Но более 40 государств захотели 24 августа поговорить с РФ об этом на «Крымской платформе». Иск Нидерландов в ЕСПЧ к РФ за убийство своих граждан насчитывал тогда год. Судебный процесс шел своим чередом, но всем было очевидно, что у суда в Гааге нет инструментов, чтобы привести приговор в исполнение. Как не странно, но Кремль сам начал создавать такие инструменты путем концентрации войск вокруг Украины и другими действиями.

Правительство Нидерландов быстро это поняло и в конце ноября в СМИ была «утечка», что оно нашло некую новую юридическую процедуру как привлечь РФ к ответственности и привести приговор в исполнение. Публикация МИД РФ 17 декабря ультиматумов серьезно облегчила эту задачу суду и Нидерландам. Похоже, выдача Гиркина и троих его подельников в Гаагу в числе тех «некоторых мероприятий», о которых не хотят рассказать Рябков и Путин.

После криков Путина и Шойгу на военной коллеги 21 декабря, что Украина хочет напасть на РФ, чтобы отнять у нее Крым и некие «ДНР» с «ЛНР» и применит для этого гиперзвуковое и химическое оружие, следует ждать криков о том, что Нидерланды тоже хотят напасть на РФ, чтобы заполучить Гиркина и трех других убийц.

Проблему отсутствия в Украине производства гиперзвукового и химического оружия Путин и Шойгу решили легко: США уже выдали его украинской армии. Почему не ядерное, – неизвестно. Вероятно, из-за Будапештского договора. Следовательно, ядерное они дадут Нидерландам, чтобы те смогли заполучить Гиркина, а возможно, заодно и Путина с Шойгу. На глазах рождается интересная сделка: отказ Нидерландов от ядерного оружия в обмен на доставку в Гаагу Путина и Шойгу. Один Гиркин слишком мелок для такого обмена. Байден в декабрьском видео чате не просто так обещал Путину личную встречу осенью 2022 г., когда суд в Гааге вынесет вердикт по делу рейса МН17. Гаага как место такой их встречи выглядит идеально.

Путин и вся кремлевская рать сейчас в ситуации банды, которая знает, что суд не только осенью 2022 г. огласит ей приговор, но и договорился с рейнджерами, которые ее отловят, и тех, кого не застрелят при задержании, доставят в Гаагу. У членов этой банды нет иллюзий о вердикте суда. Но они знают, те из них, кто выйдет к рейнджерам с высоко поднятыми над головой руками, получат по минимуму. В банде уже все подсчитали, сколько это будет. Тем, кто как Абрамович, лишь стоял на шухере, дадут «условно» и португальское гражданство.

По этой причине в банде разброд и шатание, а ее главарь кричит, что банду разваливают изнутри. В ответ банда угрюмо молчит и ждет, когда рейнджеры возьмутся за работу. Самые замазанные ведут переговоры с судьями, сколько им скостят, если они сами замочат главаря и оформят это как смерть от болезней или отправят его в отставку и оформят это как транзит власти.

Главарь банды и ее правление требуют от всех монолитного единства и отстреливаться до последнего патрона. За это обещают всем правильные ряды массовых захоронений по новому ГОСТу и места в раю. Но РПЦ все никак не может разработать ГОСТы для рая, из-за чего ее начальник патриарх Кирилл не может их благословить, а Госдума утвердить в трех чтениях. Поэтому в банде догадываются, что с раем кинут, как и с коммунизмом, ГОСТы для которого за 70 лет тоже не смогли ни разработать, ни утвердить. Из-за таких настроений в банде идет постоянно шмон. Ищут иноагентов, свидетелей Иеговы, чукотских националистов, шаманов и других экстремистов, решивших уклониться от ГОСТов.

Правление готовит банду к последнему и решительному бою. Поэтому опубликовало два гибридных ультиматума к НАТО и США, следуя правилу: лучшая оборона, это – нападение.

В Кремле не сомневались, что их отклонят и ответно предложат «некоторые неуместные мероприятия». Более того, это входит в его план максимально снизить подачу газа в Европу с середины января. Поэтому Рябков и Путин требуют от США и НАТО некоего официального ответа до середины января, а все, что слышат, отказываются считать ответом.

Причина очевидна – январь обычно самый холодный месяц, а потому самый удобный для газового блицкрига Кремля против ЕС. Этот Холодомор для ЕС и Украины в Кремле тоже, как обычно, назовут ответом на «происки НАТО». Такова благодарность «добрых русских людей» народам США, ФРГ и других стран Европы за те продукты, которые они слали в РФ в 1990-ые, спасая их от голода, пока Путин с Собчаком «налаживали» экономику.

Как обычно, в Кремле «стесняются» признаться, что ведут войну с ЕС и прямо объявить о прекращении подачи газа в январе. Но Путин не может сказать, что «Газпрома» в Европе нет, и поэтому только уверяет, что цены надувает не «Газпром». Вероятно, это некие гномы все лето и осень распродавали газ из хранилищ «Газпрома» в Европе и не наполняли их, а сейчас хотят его закачивать только по «Северному потоку-2» и никак иначе.

Эти же гномы остановили с 20 декабря прокачку газа из РФ по трубе «Ямал – Европа» и принципиально не хотя пользоваться газотранспортной системой Украины. В январе они, вероятно, совсем прекратят качать газ по ней. Поэтому Украина уже договорилась с Венгрий о начале с января ее использования в реверсном режиме. Формально в качестве теста на три месяца, но реально это может стать рабочей прокачкой и полным отказом Украины от газа из РФ. В таком реверсном режиме американский и норвежский газ уже поступает в Польшу по трубе «Ямал – Европа» и ее сейчас логично называть трубой «Техас – Польша». «Газпром» таки отключил газ Польше, Чехии и ФРГ, не спросив Лукашенко. Теперь Лукашенко может пугать ЕС лишь отключением поставок своих «туристов» из Сирии и Ирака.

Ближе к середине января Кремль может обиженно сказать, что США и НАТО совсем не ответили на его ультиматумы и поэтому он полностью прекращает поставки газа в Европу по всем потокам, включая «Северный-1». Подготовкой к отключению подачи газа через Украину является публикация Кремлем ультиматума Украине 24 декабря в газете «Коммерсант».

Этот ультиматум он оформил как якобы предложения от правительства Украины, которые получил в начале декабря. Их текстовый анализ показывает, написаны они в Москве. Как не старайся, но различия в менталитете украинцев и московитов не спрятать. Офис Зеленского тоже сразу заявил, что эти предложения он не писал и в Москву не отсылал. Но это не будет мешать Кремлю говорить, что Украина отказывается от собственных предложений, а потому у него полная свобода рук, вплоть до начала боевых действий. Эти фальшивые предложения, среди которых передача Крыма на «выгодных условиях» в РФ, еще и ее запоздалая попытка воспользоваться тем «окном», которое ей открывали в июле Байден, Меркель и Зеленский, и которое захлопнулось после учреждения «Крымской платформы».

В Кремле запланировали в середине января дать свой «последний и решительный бой» в газовой войне с ЕС и новый бой в войне с Украиной с целью захватить те районы Донецкой и Луганской областей, которые они не смог оккупировать в 2014-2015 гг. Активизация боевых действий в зоне ООС также удобный предлог для Кремля, чтобы прекратить прокачку газа через Украину и не платить за нарушение договора о транзите. Некоторые ограничения на эти планы, пусть и номинально, накладывает Олимпиада в Пекине с 4 по 20 февраля, где Путин пообещал Си Цзиньпину быть обязательно. Олимпиаду бойкотирую лидеры Запада и, если Путин на нее не явится, то это негативно отразиться на отношениях Москвы с Пекином.

Но Путин не может командовать войной с Украиной и НАТО, сидя на стадионе в Пекине. Из-за этого и других факторов сложно вычислить дату вторжения, тогда как решающий бой в газовой войне РФ с ЕС в январе произойдет однозначно. Его результат прямо отразится и на дате вторжения. Если ЕС продемонстрирует, что может обходиться без «Газпрома», то это серьезно отразится и на планах вторжения. Путинская банда вошла в ту фазу, когда нельзя откатить назад. Для нее эта зима таки становится последним и решающим боем, проиграв который ей придется включать «Лебединое озеро» и сценарий транзита власти. Но вторжение в Украину приведет к тому, что транзит власти пойдет не по их сценарию, а этого кремлевцы боятся больше всего.

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