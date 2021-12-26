Белорусы — чемпионы по потреблению картофеля в Европе 26.12.2021, 22:16

1,652

Меньше всего картофель едят на Кипре.

По среднедушевому потреблению картофеля в год, белорусы существенно опережают жителей всех европейских стран. Об этом свидетельствуют данные ФАО, сообщает thinktanks.by.

Жители Беларуси по потреблению картофеля занимают первое место в Европе. В среднем на одного жителя страны у нас приходится 182 кг картофеля в год. Для сравнения, у жителей Украины, которые занимают второе место в этом списке, в год уходит 139 кг. Третью позицию в европейском картофельном рейтинге занимает Латвия. Ее жители съедают 113 кг картошки на человека.

Меньше всего картофель едят на Кипре. Там на одного человека приходится всего 21 кг этого корнеплода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».