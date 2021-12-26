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Белорусы — чемпионы по потреблению картофеля в Европе

  • 26.12.2021, 22:16
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Белорусы — чемпионы по потреблению картофеля в Европе

Меньше всего картофель едят на Кипре.

По среднедушевому потреблению картофеля в год, белорусы существенно опережают жителей всех европейских стран. Об этом свидетельствуют данные ФАО, сообщает thinktanks.by.

Жители Беларуси по потреблению картофеля занимают первое место в Европе. В среднем на одного жителя страны у нас приходится 182 кг картофеля в год. Для сравнения, у жителей Украины, которые занимают второе место в этом списке, в год уходит 139 кг. Третью позицию в европейском картофельном рейтинге занимает Латвия. Ее жители съедают 113 кг картошки на человека.

Меньше всего картофель едят на Кипре. Там на одного человека приходится всего 21 кг этого корнеплода.

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