В Белом доме заявили о «невиданных санкциях» в случае вторжения России в Украину 9 27.12.2021, 8:00

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Вашингтон работает по этому вопросу со своими союзниками.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что администрация Джо Байдена введет «невиданные санкции» против России в случае военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CBS News.

«Мы очень четко понимаем, что Россия не должна нарушать суверенитет Украины, что мы должны встать — и мы встаем — за ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками по этому поводу, и мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, невиданные ранее», — заявила политик.

Также Харрис не стала отвечать на вопрос, могут ли потенциальные санкции Запада затронуть лично главу Кремля Владимира Путина.

«Я не собираюсь говорить о конкретных санкциях, но мы разъясняем это ему и ведем прямые разговоры», — заявила Харрис.

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