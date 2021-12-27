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Какие тарифы на коммуналку ждут белорусов в 2022 году

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  • 27.12.2021, 8:10
  • 4,826
Какие тарифы на коммуналку ждут белорусов в 2022 году

Жировки потяжелеют.

В 2022 году поднимут тарифы на электроэнергию — как для тех, у кого установлены газовые плиты, так и для тех, у кого электрические. Рост составит в среднем около 11%. Также вырастут тарифы для обогрева жилья, их увеличат и с 1 января, и с 1 июня. Zerkalo.io посмотрело, как изменятся тарифы на электроэнергию и на сколько вырастут счета за электрообогрев жилья.

Одноставочные тарифы

Сейчас есть два разных одноставочных тарифа — для тех, у кого установлены газовые плиты, и для тех, у кого электрические. То есть всю потребленную электроэнергию считают по одному тарифу. Для первых тариф с 1 января вырастет до 0,2321 рубля за кВт·ч (сейчас — 0,2092 рубля), для вторых — до 0,1973 рубля за кВт·ч (сейчас — 0,1778 рубля). Подорожание составит почти 11%.

Напомним, в Беларуси еще в 2019 году отменили лимиты на электроэнергию по объемам потребления. Это значит, что независимо от того, сколько кВт·ч человек потребляет — 150, 250 или больше, он платит за них по одному тарифу.

Тарифы на электроэнергию по времени суток

Также существуют тарифы на электроэнергию по времени суток. Для тех квартир, в которых установлена электроплита, тариф по двум временным периодам с 1 января также вырастет в среднем на 10%. Так, с 22.00 до 17.00 тариф составит 0,1381 рубля за кВт·ч (сейчас — 0,1245 рубля), с 17.00 до 22.00 — 0,3946 рубля за кВт·ч (сейчас — 0,3556 рубля). То есть днем и ночью энергия стоит дешевле, вечером — дороже.

Тариф на электроэнергию по трем временным периодам (речь про квартиры с электроплитами) с 1 января будет составлять: с 23.00 до 6.00 — 0,1184 рубля за кВт·ч (сейчас — 0,1067 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,3551 рубля (сейчас — 0,32 рубля), остальное время суток — 0,1381 рубля (сейчас — 0,1245 рубля). Можно выбрать один из тарифов на свое усмотрение.

Вырастут также тарифы для квартир с газовыми плитами по времени суток по временным периодам. Прибавка также составит около 11%.

Как изменятся тарифы для обогрева жилья и на сколько вырастут счета

Те, кто хочет обогревать жилье электричеством, могут выбрать один из двух тарифов. Первый вариант — одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Этот тариф с 1 января вырастет до 0,0981 рубля за 1 кВт∙ч (сейчас — 0,0909 рубля), а с 1 июня — до 0,1003 рубля. В этом году эти тарифы также повышали дважды. В этом случае не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления. Этим тарифом могут воспользоваться как владельцы частных домов, так и жильцы многоквартирных домов. К примеру, если расходовать 350 кВт∙ч в месяц, то сейчас к оплате — 31,82 рубля, а с 1 января — 34,34 рубля, а с 1 июня — 35,11 рубля.

Еще один дифференцированный тариф — по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, этот действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Устанавливать специальный отдельный счетчик отопления не нужно. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф с 1 января составит 0,0687 рубля за 1 кВт·ч (сейчас — 0,0636 рубля), а с 1 июня — 0,0702 рубля. В остальное время суток с 1 января будут считать электроэнергию по тарифу в 0,1275 рубля за 1 кВт·ч (сейчас — 0,1182 рубля), а с 1 июня — по 0,1304 рубля. Если расходовать 350 кВт∙час в месяц (с 23.00 до 6.00), то сейчас к оплате сумма в 22,26 рубля, с 1 января — 24,05 рубля, а с 1 июня — 24,57 рубля.

Третий вариант — установить дополнительный специальный счетчик, который сейчас считает потраченную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0398 рубля за 1 кВт·ч. С 1 января этот тариф повышать не будут, а с 1 июня он вырастет до 0,0433 рубля. При этом остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления. Этот тариф в народе называют «три копейки».

Как изменятся полные тарифы

С 1 января вырастут полные тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф (в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения) вырастет до 0,2552 рубля за 1 кВт·ч (сейчас — 0,23 рубля). Если сейчас за 100 кВт∙час нужно заплатить 23 рубля, то с нового года — 25,5 рубля.

С нового года также изменятся полные тарифы на электроэнергию по времени суток.

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