закрыть
27 декабря 2021, понедельник, 10:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси хотят ввести «черный» список диких животных, которых нельзя содержать и разводить в квартирах

7
  • 27.12.2021, 8:30
  • 7,600
В Беларуси хотят ввести «черный» список диких животных, которых нельзя содержать и разводить в квартирах
иллюстрационное фото

Некоторые ограничения настроены ввести и для зоопарков.

Чиновники хотят создать «черный» список диких животных, которых нельзя содержать и разводить в домашних условиях. Некоторые ограничения настроены ввести и для зоопарков, сообщает Zerkalo.io.

Что хотят запретить чиновники

Власти хотят откорректировать Закон «О животном мире». Для этого чиновники подготовили ограничения на содержание и разведение отдельных видов диких животных. Речь в том числе про ввезенных из-за границы животных. Изначально запрет касался квартир многоквартирных и блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах и на придомовых территориях одноквартирных жилых домов.

Однако при обсуждении новшеств такой запрет решили ввести также для садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

Каких животных могут запретить содержать в квартирах

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды сможет устанавливать список видов диких животных, которых запрещено содержать и размножать в неволе (в квартирах, домах, в садоводческих товариществах, дачных кооперативах). Ведомство сможет это делать, как планируется, по предложению Национальной академии наук.

В список диких животных, которых хотят запретить содержать и разводить в домашних условиях, ранее предлагали включить среди прочего крокодилов, длинных и ядовитых змей и некоторых пауков. Это:

виды млекопитающих, высота в холке которых превышает 70 см, виды крупных кошачьих, псовых, медвежьих, крупных грызунов семейства бобровых (Castoridae), дикобразовых (Hystricidae);

все виды ядовитых змей, а также змей, общая длина которых (от кончика носа до кончика хвоста) превышает 5 метров;

виды диких животных из отряда крокодилы (Crocodilia), крупных представителей рода вараны (Varanus);

виды из отряда сколопендровые (Scolopendromorpha), мелкие виды отряда скорпионы (Scorpiones), пауки родов пецилотерия (Peciloteria), птеринохилус (Pterinochilus), мегафобема (Megaphobema), отряда пауки (Araneae);

все виды отряда приматы.

Этому ведомству хотят также поручить устанавливать список видов диких животных, которые разрешено содержать в контактных зоопарках.

У нас сейчас нет «черного» списка животных, которых нельзя содержать в квартирах?

В нашей стране нет отдельного закона, в котором был бы перечень животных, разрешенных для содержания в качестве домашних питомцев, сообщалось ранее на портале коммунальной грамотности. Утверждены только правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных. «Теоретически можно завести и енота, и удава, и даже хрюшку, как это сделал хозяин квартиры на проспекте Пушкина в Минске. Другое дело, что владельцы домашних питомцев обязаны строго выполнять санитарно-ветеринарные нормы и правила содержания животных, обеспечивать безопасность людей и не допускать загрязнения животными общедоступных мест», — говорилось на портале. Но есть ограничение по числу животных в одной квартире — не больше двух.

Что будет с дикими животными, которые появились у хозяев до изменений?

Чиновники придумали, что будут делать с дикими животными, которых хозяева завели до введения возможных ограничений.

«Данный запрет не будет распространяться на отношения, возникшие до вступления в силу законопроекта, при условии регистрации содержащихся и (или) разведенных в неволе диких животных в соответствии с законодательством. Такие животные смогут содержаться у их владельцев до наступления естественной смерти животных», — говорится в проекте закона.

«Такие животные смогут содержаться у их владельцев до наступления естественной смерти животных», — уточняют чиновники.

Что хотят изменить по зоопаркам

Чиновники хотят также ввести запрет на содержание и разведение диких животных в передвижных зоопарках.

«Ограничения и запреты не будут распространяться на случаи содержания и использования таких животных в стационарных зоопарках, цирках, дельфинариях, объектах содержания и разведения диких животных, так как в стационарных объектах, в которых содержатся дикие животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях, возможно создать условия, соответствующие биологическим (видовым и индивидуальным) особенностям животных, не причиняя вреда их жизни и здоровью», — уточняют чиновники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников