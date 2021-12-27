В Беларуси хотят ввести «черный» список диких животных, которых нельзя содержать и разводить в квартирах 7 27.12.2021, 8:30

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иллюстрационное фото

Некоторые ограничения настроены ввести и для зоопарков.

Чиновники хотят создать «черный» список диких животных, которых нельзя содержать и разводить в домашних условиях. Некоторые ограничения настроены ввести и для зоопарков, сообщает Zerkalo.io.

Что хотят запретить чиновники

Власти хотят откорректировать Закон «О животном мире». Для этого чиновники подготовили ограничения на содержание и разведение отдельных видов диких животных. Речь в том числе про ввезенных из-за границы животных. Изначально запрет касался квартир многоквартирных и блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах и на придомовых территориях одноквартирных жилых домов.

Однако при обсуждении новшеств такой запрет решили ввести также для садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

Каких животных могут запретить содержать в квартирах

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды сможет устанавливать список видов диких животных, которых запрещено содержать и размножать в неволе (в квартирах, домах, в садоводческих товариществах, дачных кооперативах). Ведомство сможет это делать, как планируется, по предложению Национальной академии наук.

В список диких животных, которых хотят запретить содержать и разводить в домашних условиях, ранее предлагали включить среди прочего крокодилов, длинных и ядовитых змей и некоторых пауков. Это:

виды млекопитающих, высота в холке которых превышает 70 см, виды крупных кошачьих, псовых, медвежьих, крупных грызунов семейства бобровых (Castoridae), дикобразовых (Hystricidae);

все виды ядовитых змей, а также змей, общая длина которых (от кончика носа до кончика хвоста) превышает 5 метров;

виды диких животных из отряда крокодилы (Crocodilia), крупных представителей рода вараны (Varanus);

виды из отряда сколопендровые (Scolopendromorpha), мелкие виды отряда скорпионы (Scorpiones), пауки родов пецилотерия (Peciloteria), птеринохилус (Pterinochilus), мегафобема (Megaphobema), отряда пауки (Araneae);

все виды отряда приматы.

Этому ведомству хотят также поручить устанавливать список видов диких животных, которые разрешено содержать в контактных зоопарках.

У нас сейчас нет «черного» списка животных, которых нельзя содержать в квартирах?

В нашей стране нет отдельного закона, в котором был бы перечень животных, разрешенных для содержания в качестве домашних питомцев, сообщалось ранее на портале коммунальной грамотности. Утверждены только правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных. «Теоретически можно завести и енота, и удава, и даже хрюшку, как это сделал хозяин квартиры на проспекте Пушкина в Минске. Другое дело, что владельцы домашних питомцев обязаны строго выполнять санитарно-ветеринарные нормы и правила содержания животных, обеспечивать безопасность людей и не допускать загрязнения животными общедоступных мест», — говорилось на портале. Но есть ограничение по числу животных в одной квартире — не больше двух.

Что будет с дикими животными, которые появились у хозяев до изменений?

Чиновники придумали, что будут делать с дикими животными, которых хозяева завели до введения возможных ограничений.

«Данный запрет не будет распространяться на отношения, возникшие до вступления в силу законопроекта, при условии регистрации содержащихся и (или) разведенных в неволе диких животных в соответствии с законодательством. Такие животные смогут содержаться у их владельцев до наступления естественной смерти животных», — говорится в проекте закона.

«Такие животные смогут содержаться у их владельцев до наступления естественной смерти животных», — уточняют чиновники.

Что хотят изменить по зоопаркам

Чиновники хотят также ввести запрет на содержание и разведение диких животных в передвижных зоопарках.

«Ограничения и запреты не будут распространяться на случаи содержания и использования таких животных в стационарных зоопарках, цирках, дельфинариях, объектах содержания и разведения диких животных, так как в стационарных объектах, в которых содержатся дикие животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях, возможно создать условия, соответствующие биологическим (видовым и индивидуальным) особенностям животных, не причиняя вреда их жизни и здоровью», — уточняют чиновники.

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