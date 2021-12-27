Власть опрокидывается 1 27.12.2021, 9:03

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Фото: «Наша Ніва»

Почему белорусам нужно быть бдительными.

Telegram-канал «СYNIC» считает, что планов по превращению Беларуси в 6 губерний в Кремле нет. Однако есть опасность сильной зависимости от России. И тут последнее слово за белорусским народом:

— Интеграцию, гармонизацию, унификацию тех схем в количестве 28/31 Москва хочет. Но не больше. Банально нет такого запроса.

И — будьте внимательны — на пресс-конференции Путин проговорил лишь одну реплику о «программах» (о сложном (равно неадекватном) союзнике Лукашенко, но на этом «песня кончилась».

Как бы мы ни пытались «натянуть сову на глобус», но никакой информационной работы по оккупации Беларуси не проводится. Нет даже намеков на «жидо-масоно-бандеровцев», поэтому, по факту, мы видим банальное отсечение варианта полного слияния.

Мы можем это рассматривать в контексте будущих выборов 2024 в России, но экономически Россия не потянет второй Крым, который в 6 раз больше первого. Это опять санкции, опять нарушение «женевских договоренностей»... И вся эта кипа проблем избегается при банальном формировании «союзного государства» и уничтожении Лукашенко в качестве «рыбки для белорусов»" Так, увидев волну недовольств, шаг вероятнее всего будет сделан в пользу привлечения «главных» к ответственности, а всех остальных ожидает «горизонтальная ротация».

Вот и получается, что Венедиктов «закинул удочку», но не в тот водоем. Он предлагал мысли очень своеобразной силы архаичных «охранителей», но у трона сейчас немного другая ячейка. Весь ее интерес сейчас направлен на украинскую судьбу.

И именно в этой зоне будет «горячая фаза холодного конфликта». Все-таки без войны — даже в условиях срыва катушек дальше «ЛДНР» никто не сунется, да и туда — с очень маленькими шансами. А кулуарные гарантии на Украину от Штатов РФ получит в следующем году (но не потому, что эскалация так эффективна, а потому, что это решение было принято еще в далеком 2014 году).

Насчет Беларуси: вопрос о новом президенте и «союзном государствем» будет решен до президентской кампании 2024. Причем значительно раньше, чтоб ситуация стабилизировалась.

Первичная дата — март-апрель (сразу после референдума, о чем и был договор с Западом). Лукашенко отказывается от выборов, ссылаясь на необходимость трансформации системы.

«Символ» говорит о том, что «не дадут» опять играть в 3 стороны одновременно. Крайний срок для старта транзита — это 2022. Полтора года стабилизации нужны РФ для «твердой позиции» в Минске.

Власть опрокидывается. Теперь главный вопрос — куда. И вот тут важен фактор общественности, потому что без оного «ветер» сдует нас к «сг».

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