Кремль дрожащий 5 Telegram-канал «Сито Сократа»

27.12.2021, 9:07

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Путинисты оказались на растяжке.

Путинская игра под названием «угроза Третьей мировой» для поддержания рейтинга и отвлечения внимания российской общественности от ситуации внутри страны посадила Россию на опасный шпагат. Более того она внесла смятение в умы отдельных представителей региональных элит.

Попытки оказывать военно-экономическое давление на страны Запада на европейском театре порождает ответную реакцию. В Москве начали осознавать, что подняли очень высоко планку шантажа, и так недолго себе пуп надорвать. Особенно ярко это демонстрируют метания путинского глашатая Пескова, который теряет оптимизм на счёт успехов для РФ будущих переговоров по трем линиям: Москва-Вашингтон, Россия-НАТО и в рамках ОБСЕ. Думали продавить «Ялту 2.0», но агрессору предлагают реализовать максимум «Хельсинки 2.0». Истерия с вторжением в Украину обернулась против Кремля. Песков выступил с новым темником: «сейчас важно все-таки набраться терпения и сесть за стол переговоров в январе».

Смена риторики произошла по ряду причин. В частности на декабрьский ультиматум МИД РФ был выдан соответствующий намордник. По имеющимся сведениям США выдвинули российским визави ответные требования: вывести российские войска из так называемых ПМР, Абхазии, РЮО для восстановления территориальной целостности Молдовы и Грузии; деоккупировать Крым и завершить гибридную войну на Донбассе; убрать «Искандеры» с баллистическими ракетами из Калининградской области; свернуть подрывные акции ГРУ и СВР в демократических странах; остановить поток убийств оппонентов Путина за рубежом. Кроме того пугают Кремль суперсанкции Запада, в частности полное эмбарго на экспорт российских энергоносителей.

Наметилось обострение на восточных рубежах России. Пока чертили «красные линии» у границ Украины проспали активизацию Японии. Из-за путинского бряцания оружием Токио провело совместные японо-американские учения Resolute Dragon 2021 на Хоккайдо. Они сосоялись у российских границ и стали демонстрацией готовности к потенциальной войне на Тихом океане.

Новый кабинет премьера Кисиды расширяет сотрудничество с США. Альянс двух демократии укрепляется, и это не нравится Москве, ведь под американским зонтиком японцы не только острова Сенкаку защитят, но и усилят давление в вопросе деоккупации Южных Курил.

Путинисты оказались на растяжке, и спрыгнуть с нее как-то не выходит. Смуты вносит новейший тренд на демонополизацию внешней политики России. Оказывается не только президент РФ или глава МИД могут комментировать важные геополитические вопросы ведь к ним добавляются голоса из регионов. Вот глава Чечни Рамзан Кадыров решил взабраться на вершины мировой политики. Пока кремлевцы сопли жуют джигит предложил радикально решить украинский вопрос. Правда как-то странно: он или забрал бы Украину или присоединил к ней Чечню. Прямо в духе то ли чаю попить, то ли повеситься: напасть на Украину, а может вывести Чечню из состава РФ и слить с украинскими землями, ведь «украинцы – наш народ».

Заявление Кадырова не просто бред, это агрессивная имперская шизофрения, символ тотального отсутствия стратегии у России и проявление центробежных тенденций. Если так каждый субъект федерации начнет фонтанировать экспансионистскими идеями, то РФ скатиться в атаманщину, такое северное Сомали с ракетами. Где же мир наберёт столько миротворцев, чтобы все это обуздать...

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