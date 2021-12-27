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Назначение Грызлова означает, что время дипломатии для минского режима закончилось

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  • 27.12.2021, 9:20
  • 10,800
Назначение Грызлова означает, что время дипломатии для минского режима закончилось
БОРИС ГРЫЗЛОВ

Москва подтягивает к «фронту» опытных генералов.

  Почти мгновенное (в течении недели) назначение Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Беларуси Бориса Грызлова продемонстрировало, что в наступающем 2022 году белорусский политический кризис для Москвы будет носить первостепенный характер, вполне сопоставимый с Украиной. Такое мнение на сайте politoboz.com высказал российский политолог Андрей Суздальцев:

— Назначение в Минск Грызлова говорит о том, что время дипломатии в отношении политического режима Лукашенко закончилось. Напомним, что до последних дней текущего года посольство в Минске возглавлял кадровый дипломат (Евгений Лукьянов) с солидным опытом работы в одной из самых проблемных для России стран Евросоюза — Латвии.  укьянов проводил в отношении руководства страны пребывания политику присутствия и невмешательства во внутренние дела члена «cоюзного государства», что косвенно и негативно сказалось на судьбе арестованных в Беларуси граждан РФ. Очень пассивная и закрытая позиция должна была исключить любое недовольство со стороны А. Лукашенко в преддверии начала реальной российско-белорусской интеграции.

Хотя, если говорить об интеграции, то тогда в Минске был бы нужнее Мезенцев, который вполне мог бы ратовать за вхождение России в состав Беларуси «под руку» Лукашенко.

Появление Грызлова в Минске можно считать плохим знаком, как для Москвы, так и для Минска. Грызлов — специалист по решению внешнеполитических конфликтов, обладающий собственной харизмой и медийным статусом, что косвенно свидетельствует о том, что кризис в отношениях между руководствами двух стран – учредителей «союзного государства», неизбежен.  Москва заранее подтягивает к «фронту» опытных генералов, способных действовать в критической ситуации.  Фактически можно говорить о кризисном менеджере…

Обращает на себя внимание скорость назначения нового посла, которое состоялось буквально за полторы недели до саммита СНГ в Санкт-Петербурге, хотя было бы логичным обсудить ротацию российского посла 29 декабря, на встрече В. Путина и А. Лукашенко.  Однако, ждать не стали, что говорит о том, что Москва настроена максимально быстро установить непосредственное и очное кураторство над белорусским кризисом.

Если бы нового посла в Беларусь не утвердили до конца декабря, то Государственная Дума смогла бы вернуться к данному вопросу не ранее середины января. 

Кремль не заинтересован в продолжении белорусского политического кризиса в преддверии собственных непростых 2022-2024 годов.

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