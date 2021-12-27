«Говорили: завтра все выплатим» 1 27.12.2021, 9:35

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Работники строительной компании остались без денег перед Новым годом.

Несколько месячных зарплат вместе с компенсацией должны выплатить бывшим сотрудникам Строительного управления №20 ОАО «Минскпромстрой». Обиженные работники (а это сотни человек), которые с июля-августа не получали зарплату, осенью уволились. Им выдали на руки квитки о том, сколько денег должен работодатель. «Но с этими бумажками ведь не сходишь в магазин», — возмущаются строители. Самые смелые обратились в суд, и уже есть решения в пользу работников. Но на балансе карточки это никак не отражается: поступлений по-прежнему нет (точнее, есть, но не у всех). Onliner рассказывает подробности.

«У нас на бригаду 60 тысяч рублей долга — зарплату не выплачивали с августа», — делится переживаниями Игорь. С марта прошлого года он работал в тресте плотником-бетонщиком. До лета, говорит, дела на предприятии шли неплохо, а потом зарплату просто перестали платить.

— В сентябре нам дали часть денег за июль — всем разные зачисления сделали: кому-то 700 рублей, кому-то — 800, кому-то — 2000. А за август, сентябрь, октябрь ничего не заплатили. Обещали-обещали: вот завтра выплатим. Я спрашивал у главного инженера и директора, может, нам лучше уволиться заранее, чтобы долги не копились? Но нам сказали: все стабильно, работайте, отдадим чуть позже зарплату. В октябре мы не выдержали и всей бригадой дружненько уволились.

Некоторые работники решили добиваться справедливости через суд. Игорь тоже на днях обратился с иском и ждет решения. В копии документа, который он прислал в редакцию, написано, что ему должны 3387 рублей заработной платы, а всего от предприятия он ждет 13 045 рублей. Дело в том, что за невыплату всех положенных денег в день увольнения работник может рассчитывать на компенсацию. Начисляется она так: каждый день задержки умножается на среднедневной заработок за последние два месяца. Набегают приличные суммы.

«Выжил благодаря кредитной карте»

Юрий также работал в СУ №20 и обратился в суд по поводу невыплаты зарплаты. Уже получил на руки решение, которое вступило в силу. В пользу работника должны взыскать с предприятия почти 9 тысяч рублей. Получить эти деньги к Новому году мужчина даже не надеется: говорит, коллеги уже выигрывали суды, но ничего не изменилось.

— В суде мне сказали, что несколько сотен исков уже рассмотрены или сейчас находятся на рассмотрении. Я боюсь, что, если нам не вернут деньги до конца февраля, там уже начнется процедура банкротства и выплат может вообще не быть...

Сейчас мужчина находится в больнице из-за проблем со здоровьем, устроиться на новую работу не успел. Говорит, что в последние месяцы кое-как перебивался благодаря кредитной карте, также у него был небольшой денежный запас. А есть семьи, для которых задержка зарплаты стала настоящим испытанием на прочность.

— У нас и до развода у людей дошло, кризис настоящий в семье, — рассказывает нам еще один работник (он был инженером на предприятии около 5 лет). — Мне лично должны около 8 тысяч рублей зарплаты, а всего 11 тысяч рублей вместе с отпускными 80 дней. К сожалению, отпуск не брал: всегда производство, производство — и вот... Преимущественно такая сумма долга у всех линейных работников, которые работали до ноября.

«Не говорят, сколько ждать... Год? Два?»

По словам собеседника, задержки по зарплате появились на предприятии примерно с весны, поначалу незначительные.

— Я отлично понимал, что сейчас ситуация очень сложная во многих строительных организациях (немало зависит от того, когда заказчики рассчитаются за выполненные работы). Я доверял руководству и обещал своим рабочим, что все наладится. Но вот прошел сентябрь, а в октябре руководство и вовсе перестало отвечать на вопросы о том, «когда будут деньги». Люди начали массово увольняться, потому что обязательства по кредитам и рассрочкам никто не отменял, нужно платить за жилье, покупать еду и кормить свои семьи.

В самой сложной ситуации оказались материально ответственные лица — прорабы, у которых числится материал на объектах, рассказывает собеседник. Просто так взять и уволиться они не могли, поэтому работали до последнего.

Больше всего мужчину удивил тот факт, что на предприятии не проводили общих собраний, где можно было бы обсудить происходящее.

— И до сих пор никто никакой информации не предоставляет: ни предыдущее руководство, ни руководство «Минскпромстроя», ни ликвидатор не говорят, сколько ждать… Год? Два? Получается, что я, будучи официально трудоустроен, никак не защищен?

«За три месяца на карточку не было поступлений»

Еще одна бывшая работница СУ №20 в ближайшие дни ждет зарплату — первую с августа. Месяц назад руководство предложило ей перейти в другое строительное управление, и она согласилась.

— Как я с августа живу без денег? Хороший вопрос, — теряется девушка. — Подрабатывала, одалживала… Мне должны в принципе не такую уж большую сумму по меркам предприятия — 2500 рублей зарплаты и 1000 рублей за просрочку. Я подходила к генеральному директору «Минскпромстроя», и мне обещали, что выплаты будут до Нового года, потому что «заказчики должны больше денег, чем долг по зарплате». Но по факту — ничего, за последние три месяца не было на карточке ни одного пополнения. Я подала в суд, жду решения.

На вопрос, сколько сотрудников работали в управлении, все собеседники отвечают по-разному: 400, 500 и даже 700 человек. Объясняется это тем, что увольняться с предприятия люди начали еще до того, как зарплаты совсем перестали выплачивать, то есть штат сокращался постепенно.

В письме коллективу от Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности говорится о том, что на предприятии в ноябре работали 380 сотрудников, зарплата им не была выплачена в полном объеме за июль, август и сентябрь (про октябрь речи не идет).

Общая сумма задолженности перед людьми на 1 ноября 2021 года составила 1 336 808 рублей.

Профсоюз сообщает, что «ситуация находится у них на контроле», а нанимателю «выдано 11 рекомендаций с требованием о незамедлительном погашении задолженности». А еще в сентябре, октябре и ноябре предприятие, оказывается, получило штрафы от Департамента государственной инспекции труда и Комитета государственного контроля.

Всем работникам предложили перейти в другое управление?

Из письма журналисты также узнали, что учредителем предприятия является ОАО «Минскпромстрой» и 15 ноября им было принято решение о ликвидации строительного управления в связи с «невозможностью расчетов с кредиторами». Всем сотрудникам было предложено перейти в другую структуру «Минскпромстроя» — СУ №23. И 160 из 380 человек это сделали, утверждает профсоюз. У работников другая версия.

— Там нужно было человек 100, не больше, это все сказки. Меня, например, не взяли, — говорит один из сотрудников.

— Предлагали не всем. Это управление больше монолитными делами занимается: кто им был нужен, того и взяли. Меня звали, но я по своим соображениям отказался, после всех последних событий, — подтверждает слова бывшего коллеги другой работник.

СУ №23 размещается в том же здании и по тому же адресу, где раньше находился СУ №20 (понимаем, что вы устали от аббревиатур, но здесь они нужны). И пока журналисты готовили материал к публикации, выяснилось, что части сотрудников, которые перешли в новое управление (то есть остались в системе ОАО «Минскпромстрой»), зачисления на карточку пришли. Говорят, это суммы в пределах 450 рублей.

— То есть, если я хочу получить деньги, мне нужно обязательно работать только в «Минскпромстрое»?— удивляются работники.

«Если нет денег, то какие могут быть сроки?»

Журналисты обратились за комментарием к бывшему директору СУ №20 Игорю Михальковичу. Услышав фразу про «обиженных сотрудников», он сразу перебил журналистов:

— Я точно так же обижен. И я там больше не работаю. Предприятие на ликвидации с 15 ноября.

Журналисты звонят по телефону Кириллу Владимировичу — работники представили его как «ликвидатора». Он отказался называть фамилию, но коротко поделился своим видением.

— Это обычная ситуация. При ликвидации всегда есть какая-то задолженность, которая погашается в соответствии с Декретом №1 («Положение о регистрации и ликвидации объектов хозяйствования»). В первую очередь выплачивается кредиторская задолженность за ущерб, причиненный здоровью (здесь таких ситуаций нет). Во вторую очередь — заработная плата. И сейчас изыскиваются средства, чтобы ее заплатить.

— Есть какие-нибудь сроки, когда планируется это сделать? Люди ждут конкретики.

— Это сложно сказать, учитывая тяжелую экономическую ситуацию, которая привела предприятие к ликвидации. И как говорить людям конкретику, если непонятно, когда на расчетный счет придут деньги? Строительный бизнес очень тяжелый, и пока не подписана «процентовка» (документ, по которому выполненные работы считаются принятыми и подлежат оплате. — Примечание Onlíner), сложно о чем-то говорить. А когда предприятие попадает в ликвидацию, никто не хочет подписывать эти «процентовки». Все хотят отщипнуть себе…

— А откуда ожидаются поступления? Каких сумм ждете?

— От кредиторов, которым оказывались услуги. Про суммы — это непубличная информация.

— До Нового года людям ждать денег или лучше про них забыть?

— Я не могу людям ничего обещать, потому что, когда что-то говоришь, они потом звонят и требуют: вы же обещали. Будут деньги — будем платить. Пока у нас на счетах арест. Никому с начала ликвидации ничего не платили. Если нет денег, то какие могут быть сроки? Существует же еще и процедура банкротства, когда людям вообще ничего не платят…

«Половину денег сотрудники получат еще в декабре»

Журналисты также связались с генеральным директором ОАО «Минскпромстрой» Олегом Дашкевичем. Он упомянул уже известные нам «процентовки», которые требуют много сил и внимания, но по срокам выплат настроен гораздо более оптимистично.

— Сейчас у них стадия ликвидации, подписываются «процентовки», идет юридическая работа. Когда заказчики рассчитаются, тогда и людям смогут выплатить деньги. Требование такое, чтобы деньги в первую очередь пошли на зарплату. И это будет сделано в самое ближайшее время.

— В этом году ждать? В декабре?

— В этом году половину выплатят, а в следующем — вторую половину. Там еще идет реализация имущества. Когда будет получен доход от него — люди получат зарплату. Но это все быстро не делается. Также есть организационные вопросы с расчетным счетом, они никак не могут разобраться, как этот счет открыть. Много нюансов.

— А почему было принято решение ликвидировать предприятие?

— Потому что предприятие не выполняет своих функциональных обязанностей и договорных отношений. Заказчики стали задерживать подписание работ, денег не было, а людям надо было платить. Работники начали увольняться, и все покатилось вниз, причем довольно быстро.

— А какие у вас взаимоотношения с предприятием? Вы никак не вмешиваетесь в процедуру ликвидации?

— Мы просто их учредители. Это отдельное юрлицо. Но мы, конечно, должны контролировать ситуацию.

Как добиться денег от предприятия, которое «ушло в ликвидацию»? Комментарий адвоката

О том, как правильно действовать работникам, которым после увольнения не выплатили зарплату, журналисты поговорили с адвокатом юридической консультации Дзержинского района Виктором Жмурко. Его клиентами в том числе были сотрудники СУ №20 ОАО «Минскпромстрой»: адвокат помогал им готовить иски в суд.

— С точки зрения закона имеет ли право предприятие отложить выплату зарплаты, если начата процедура ликвидации?

— По Трудовому кодексу абсолютно все выплаты работнику наниматель должен произвести в день увольнения. Другой вопрос, что иногда на это физически нет денег. Это, конечно, все равно нарушение трудового законодательства, и работники, которым не выплатили деньги, имеют право защищать свои права.

В ситуации с СУ №20 людям следует обратиться к ликвидатору предприятия с просьбой включить задолженность по зарплате в так называемый «реестр требований кредиторов» при ликвидации. Таким будет правильный юридический порядок.

— Но работники СУ №20 обращаются в суд, а не к ликвидатору. Они правильно поступают или нет?

— До того как предприятие ушло в ликвидацию, это однозначно правильное решение. Если объявлена ликвидация, работник опять же имеет право обратиться в суд. Дело в том, что без суда ликвидатор вернет только основной долг по зарплате. А вот предусмотренные законом компенсации в связи с несвоевременными выплатами можно получить только в судебном порядке.

Суд выносит решение о взыскании денег — и с ним работнику нужно обращаться к ликвидатору и просить включить полную сумму в реестр требований.

— А само по себе решение суда что-то значит? Почему работникам все равно не выплачивают деньги?

— Вообще решение суда должно исполняться незамедлительно после вступления его в силу. Но, как видим, ситуации бывают разными. В течение двух месяцев по закону ликвидатор собирает требования кредиторов, а далее принимается решение о выплате денег. Если средств на балансе недостаточно, запускается процедура банкротства.

— А если будет начата процедура банкротства, чего ждать работникам?

— Это уже судебная процедура — назначается антикризисный управляющий. Вернуть деньги, думаю, работники смогут, учитывая то, что выплаты по заработной плате относятся к одним из первоочередных. Сотрудники здесь находятся в некоторой преференции по отношению к остальным кредиторам.

Зарплаты работникам могут не выплатить, если у ликвидируемого предприятия или банкрота нет никаких активов. Когда просто не с чего деньги взять, тогда такая ситуация возможна. Но если это строительное управление, то у него наверняка должно быть какое-то имущество — техника, недвижимость. Вероятнее всего, поступление денег все же ожидается — и работники смогут получить выплаты.

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