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Британия отнесла Россию к враждебным государствам

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  • 27.12.2021, 9:45
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Британия отнесла Россию к враждебным государствам

Следующая в списке враждебных государств шла Северная Корея.

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс назвал самые враждебно настроенные по отношению к Соединенному Королевству государства. Хайндс отнес к таким странам Россию, Китай и Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Издание, поясняя список стран министра, перечислило следующие угрозы для Великобритании: наличие шпионов и военных в состоянии готовности, проведение кибератак и кампаний по дезинформации.

"Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов. Трудно дать исчерпывающий список", - объяснил он свой выбор.

Следующая в списке враждебных государств шла Северная Корея.

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