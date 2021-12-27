Белорусы будут есть фруктов меньше, а платить больше? 27.12.2021, 9:47

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Каким будет эффект от так называемых «контрсанкций».

Экономист из исследовательского центра BEROC Лев Львовский предлагает оценивать потенциальные эффекты от санкций на основе опыта российский контрсанкций, введенных в 2014 году, пишет сайт «Белорусы и рынок».

По их итогам российские потребители довольно сильно пострадали, цены на продовольствие повысились, качество продуктов снизилось.

По словам эксперта, больше всего белорусские потребители пострадают в плане потребления фруктов. Львовский приводит статистику Белорусского статистического комитета за январь-сентябрь 2021 года о том, какие продукты и в каком количестве импортирует Беларусь. Меньше всего Беларусь обеспечивает себя свежими фруктами и орехами – лишь 7,3%. Также наблюдается небольшой объем отечественного производства рыбы (12,8%) и растительного масла (15,2%), в то время как мясом страна себя обеспечивает практически полностью (99%).

"Эти продукты будут закупаться у других стран, но дороже и меньше, а значит люди будут их меньше есть и больше платить, хотя никто с голоду не умрет. Конечно, можно привезти фрукты из Турции или Израиля, но, если бы это было выгодно, мы бы давно переключились на эти страны, а не покупали бы в Евросоюзе", – говорит Львовский. Вместе с повышением цен на продовольствие экономист также прогнозирует рост инфляции.

На странах Запада, по словам эксперта, контрсанкции вряд ли серьезно отразятся. "Мы вряд ли сможем наказать Европу как целое – просто потому, что доля Беларуси в европейском экспорте очень мала, Беларусь – это не такой большой рынок. Хотя вполне возможно, что отдельные компании и производители, которые активно работали с нами, могут пострадать. Но все равно в масштабе Европы это будут очень маленькие цифры", – поясняет Лев Львовский.

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