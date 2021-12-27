закрыть
27 декабря 2021, понедельник, 10:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы будут есть фруктов меньше, а платить больше?

  • 27.12.2021, 9:47
  • 1,836
Белорусы будут есть фруктов меньше, а платить больше?

Каким будет эффект от так называемых «контрсанкций».

Экономист из исследовательского центра BEROC Лев Львовский предлагает оценивать потенциальные эффекты от санкций на основе опыта российский контрсанкций, введенных в 2014 году, пишет сайт «Белорусы и рынок».

По их итогам российские потребители довольно сильно пострадали, цены на продовольствие повысились, качество продуктов снизилось.

По словам эксперта, больше всего белорусские потребители пострадают в плане потребления фруктов. Львовский приводит статистику Белорусского статистического комитета за январь-сентябрь 2021 года о том, какие продукты и в каком количестве импортирует Беларусь. Меньше всего Беларусь обеспечивает себя свежими фруктами и орехами – лишь 7,3%. Также наблюдается небольшой объем отечественного производства рыбы (12,8%) и растительного масла (15,2%), в то время как мясом страна себя обеспечивает практически полностью (99%).

"Эти продукты будут закупаться у других стран, но дороже и меньше, а значит люди будут их меньше есть и больше платить, хотя никто с голоду не умрет. Конечно, можно привезти фрукты из Турции или Израиля, но, если бы это было выгодно, мы бы давно переключились на эти страны, а не покупали бы в Евросоюзе", – говорит Львовский. Вместе с повышением цен на продовольствие экономист также прогнозирует рост инфляции.

На странах Запада, по словам эксперта, контрсанкции вряд ли серьезно отразятся. "Мы вряд ли сможем наказать Европу как целое – просто потому, что доля Беларуси в европейском экспорте очень мала, Беларусь – это не такой большой рынок. Хотя вполне возможно, что отдельные компании и производители, которые активно работали с нами, могут пострадать. Но все равно в масштабе Европы это будут очень маленькие цифры", – поясняет Лев Львовский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников