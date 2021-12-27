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Российский историк назвал главную проблему Путина

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  • 27.12.2021, 9:59
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Российский историк назвал главную проблему Путина

Российская молодежь открыто смеется над заявлениями главы Кремля.

Российский президент Владимир Путин считает себя одним из хозяев мира - это проблема для соседних с РФ стран.

Такое мнение высказал российский журналист и историк Роман Попков в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, россияне сегодня неоднородны: у молодежи и образованного городского класса пропаганда вызывает иронию, однако есть и другой тип людей - выращенных в парадигме холодной войны.

"Это, как правило, старшее поколение, которое не умеет пользоваться интернетом, избегает его, черпает информацию из федеральных телеканалов. Если людям 20 лет подряд объяснять что-то, то, разумеется, они будут в это верить, не имея критического мышления, не имея альтернативных источников информации", - сказал Попков.

Российская молодежь, говорит он, смеется над угрозами Путина относительно расширения НАТО.

"Часть населения, в особенности люди, которым за 40, они считают как в эпоху холодной войны, они живут в этом. Часть населения в это верит. Но молодое поколение, которое мечтает работать в Европейском Союзе, которое работает на "удаленке" со своими западными партнерами, у них это вызывает просто гомерический смех", - сказал Попков.

Он также пояснил, что Путин не уважает целые народы и государства, отрицая их субъектность - это его "психологическая штука".

"Вот он считает, что он один из хозяев мира... Он Байдена считает коллегой, и считает коллегами, наверное, до известной степени западноевропейские страны. Но он отказывает Украине, Балтии и той же Беларуси в субъектности. Это колоссальная проблема, это нужно понимать", - сказал журналист.

Попков прогнозирует, что мнение Путина на мир уже не изменится.

"Он уже сформировался, это взрослый человек, его невозможно перевоспитывать... Мы имеем простой факт - главнокомандующий второй по мощи армии планеты с огромным ядерным потенциалом не уважает огромное количество своих соседей. Вот это проблема", - резюмировал он.

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