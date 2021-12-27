«За свободу Отчизны»: как наши предки сражались в гвардии Наполеона 27.12.2021, 10:04

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Литвины были настоящей элитой войск французского императора.

С императором Франции уроженцы ряда западных губерний Российской империи (Минск, Гродно, Вильно) связывали надежды на освобождение от царской власти. Хорошо образованные шляхтичи, знатоки военного дела, опытные бойцы, прошедшие огонь и воду, офицеры-литвины наполеоновских войск считали, что именно Франция протягивает руку помощи их родине под знаменами Великой революции, пишет «Литвин».

Под знаменами Бонапарта

Пример — биография графа Паца. Закончил обучение в Виленском университете. В ряды войск Наполеона вступил в кампанию 1807 года в Восточной Пруссии. Служил сначала офицером штаба маршала Бессьера. Затем сумел получить должность шфа эскадрона в Первом полку улан Гвардии. Дрался с испанцами в 1811 году. К началу похода в Россию Пац получает чин полковника и командует уланскими полками Великого Герцогства Варшавского.

Достаточно вспомнить, что в весьма престижном Первом гвардейском полку шеволежеров-улан числилось только до трех сотен французов, остальные были уроженцы Польши и Литвы. Этот полк охранял ставку Императора на всем протяжении боевого пути Великой армии в русской кампании 1812 года. Триумфально входил он и в стены захваченной Москвы.

Князь Доминик Радзивилл и другие

Представитель известнейшего магнатского клана граф А.Потоцкий с русскими сражался еще под знаменами Тадеуша Костюшко во время кампании 1794 года. Он воевал с пруссаками в 1806 году. Потом стал служить при штабе генерала Понятовского.

Легенда наполеоновской эпопеи в землях ВКЛ — Доминик Радзвилл.

У него была прекрасная карьера при царском дворе, чин камергера. Но Доминик бросил Петербург, оставил имения, чтобы создать 8-й уланский полк. С этой частью в июне 1812 года Доминик вошел в отбитый у царских войск Вильно.

Доминик обожествлял Наполеона. В октябре 1812 года получил чин майора с зачислением в штат полка гвардейских польских улан.

Татарин Мурза Била Ахматович решил присоединиться к войскам Франции летом 1812 года. В октябре этого года получил чин поручика Татарского эскадрона. Но служить с этим чином ему довелось недолго. Он был убит в окрестностях Вильно в снежном декабре 1812 года. Кстати, зимние бои у Вильно стоили жизни многим офицерам, родившимся в землях ВКЛ. Здесь погибли также квартирмейстер Татарского эскадрона Ян Базаровский, капитан Ян Болемский.

За свободу Отчизны

Уроженец Минской губернии Николай Мержиевский сражался в рядах Гвардии Наполеона с 1808 года сначала простым уланом. К австрийской кампании 1809 года переведен в Первый полк шеволежеров-улан бригадиром. Затем в его послужном списке легион Вислы. Офицерский чин капитана получен в начале 1812 года. Он оказался в Испании, где был ранен и попал в плен. Опытный солдат, он не стал уклоняться от службы и в годы войны с Россией в 1830-31 годах, когда Польша решила сражаться за волю и независимость. После разгрома польских войск больше увидеть родину ему было не суждено. Мержиевский скончался во Франции, застав еще начало Крымской войны.

Иосиф Гедройц (Виленская губерния) прошел путь от рядового шеволежера Первого гвардейского полка (в 1808 году) до майора (1812 год).

Ему пришлось пройти через бои не только русской кампании, но и через сражения 1813 года в Германии. В 1815 году Гедройц поддержал прибывшего с Эльбы Императора и, получив орден Почетного легиона, служил в штабе Северной армии. Был в битве при Ватерлоо. За участие в боях кампании 1830-31 годов ему довелось узнать, что такое царская ссылка в Сибирь. После приключений в глухой тайге ему удалось вернуться к 1850 году во Францию, где отважный офицер и скончался в 1855 году.

Подвиг генерала Конопки

Яркий пример самоотверженности литвинов — биография знаменитого генерала Яна Конопки. Происходил он из шляхты Гродненской губернии. Семнадцатилетним юношей участвовал в боевых действиях против российских полков во время патриотического восстания Костюшко. Выброшенный за пределы Речи Посполитой, Конопка попадает в Италию, где формируются легионы генерала Домбровского. Судьба хранила боевого офицера. Он проходит через бои в северной Италии, кровью зарабатывает чин капитана (1797 год).

В 1807 году вместе с Наполеоном Конопка вступает в Польшу майором конных егерей польских войск. Затем Император отправил его в Испанию. На Пиренеях он заслужил не только генеральский чин, но и орден Почетного легиона.

Кстати, этой награды он был удостоен Наполеоном трижды. Барону империи и бравому кавалерийскому генералу не повезло в сражении при Слониме, где его взяли в плен раненым (октябрь 1812 года). Храбрость и боевые заслуги Яна Конопки признал даже царь Александр Первый. После завершения наполеоновской эпопеи Конопке было разрешено вернуться в его имение под Слонимом, где генерал и ушел из жизни в начале января 1815 года.

Офицеры и генералы из Польши и Литвы были верной опорой Наполеона в его войнах. Они первыми шли на картечь при Витебске, Бородино, Смоленске, выполняя приказы Императора. Их отвага порой граничила с безумием.

Равенство, братство, свобода вели их по полям сражений. Наполеон усиленно эксплуатировал этот романтический энтузиазм литвинов и поляков, оказывая им высокое доверие.

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