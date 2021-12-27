Следующий налог — на воздух?5
- 27.12.2021, 10:16
- 3,872
Как власти обирают белорусов.
Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР) отреагировал на изменения в Налоговый кодекс. Редакция канала задается вопросом,
какой налог для белорусов станет следующим:
— Недавно мы уже писали о том, что в Налоговый кодекс вводят изменения. Теперь же нам стали известны подробности изменений.
Согласно проекту, планируется исчислять подоходный налог с тех, кто продает овощи, фрукты, мясо или мед с личного подворья, а также занимается сбором грибов, ягод, орехов, лекарственных растений и другой дикорастущей продукции для последующей сдачи. Законопроект уже одобрили в двух чтениях депутаты и сенаторы.
Налогом будет облагаться сумма, превышающая 200 базовых величин (5800 рублей). И речь идет о тех, кто укажет данный вид дохода в момент крупной покупки (например, квартиры или авто) и при несостыковке доходов с расходами налоговиками.
Также предлагается ввести налог на первую квартиру, увеличить сбор для владельцев агроусадеб и ремесленников и сократить список видов деятельности ИП, которые облагаются единым налогом.