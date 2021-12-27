Помощник воспитателя: Без помощи мамы и сына была бы голодной 27.12.2021, 10:29

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Еще один пример того, как выживают в белорусских регионах.

Жительница Барановичей рассказала Intex-press о своих доходах и расходах.

С детства я мечтала стать учителем, но сложилось все не так, как хотелось. Вместо того, чтобы учиться, мне пришлось после школы идти работать. Живу я сейчас вместе с сыном-подростком. Старший сын живет отдельно.

«Зарплата небольшая, но что поделаешь»

Как помощник воспитателя я получаю на руки около 450 рублей. Бывает и меньше – 430. Зарплата, конечно, небольшая, но что поделаешь. Но я не теряю надежды, что в будущем, возможно, найду что-то более высокооплачиваемое.

Еще у меня есть подработка, которой я занимаюсь в свои выходные. Это приносит мне в месяц еще 170 рублей.

«Как я живу? Выживаю»

Не так давно я наконец-то решила квартирный вопрос. Правда, пришлось влезть в кредит. И сейчас я ежемесячно плачу 433 рубля – это почти вся моя зарплата на основной работе.

Прибавьте коммунальные услуги, которые обходятся в 80 рублей, и плату на мобильные телефоны – себе и сыну в месяц уходит 60 рублей. А на остальную сумму живу. Ну, как живу? Выживаю…

Помогают моя мама и старший сын. Без их помощи жила бы в голых стенах и была бы голодной. Продукты питания в большинстве своем и другие необходимые вещи покупаю за их деньги.

В этом месяце, например, старший сын дал большую сумму на ремонт квартиры.

«Беру сразу килограмм двадцать»

Чтобы свести к минимуму затраты, я стараюсь экономить.

Спасает домик в деревне с участком. Там я выращиваю картошку, лук, морковку и другие овощи, кроме капусты – не умею за ней ухаживать. Все, что выращиваю, пускаю на закатки. Делаю много всего, чтобы хватило до следующего урожая.

Капусту покупаю осенью на рынке. Беру сразу килограмм 20. Она недорогая. Квашу ее – хватает на всю зиму.

Это позволяет сэкономить на продуктах и при этом разнообразить меню.

В магазин – раз в неделю

В магазин за продуктами я каждый день не хожу – закупаю необходимое каждую неделю. Так получается экономнее: нет соблазна что-то купить ненужное.

Еще помогает сэкономить закупка продуктов большими упаковками и на акциях. Вижу акцию на муку – беру сразу несколько кило. То же самое с сахаром, растительным маслом. И дешевле, и надолго хватает.

Мы с сыном любим рыбу. Красной рыбы я, конечно, позволить себе не могу, но минтай, как по мне, ничем не хуже. Фрукты берем очень редко. А вот сладостями себя, когда деньги позволяют, иногда балуем – мы с сыном сладкоежки.

В целях экономии никогда не покупаю полуфабрикаты и готовую пищу – все готовлю сама. Всего один раз пришлось купить магазинное, так как гости внезапно нагрянули, в итоге мне все не понравилось. Да еще и сумма ушла приличная. Больше я так не делаю.

Каждый день обязательно готовлю суп, а на работу беру ссобойку.

«Не могу отказаться от бытовой химии»

На чем не могу и не хочу экономить, так это на бытовой химии. Ведь она очень облегчает жизнь хозяйкам.

Сами понимаете, что много мне не требуется. И такие покупки я делаю далеко не каждый месяц, а если делаю, то беру то, что на акции. И если покупаю, то большими объемами: купила стиральный порошок – и на полгода хватает.

«Вещи сыну покупаю сразу на весь учебный год»

Алименты муж на младшего сына каждый месяц не платит. Но раз в год дает сумму, на которую я покупаю вещи сыну сразу на весь учебный год: трое брюк, спортивный костюм, белье, обувь и т.д. Знаю, сколько чего нужно, приобретаю и весь год живу спокойно.

Себе что-то покупаю редко. Стараюсь выкручиваться, донашиваю то, что есть. К тому же я умею и люблю вязать, так что это тоже помогает обновить свой гардероб.

На проезд денег не приходится тратить: работа находится рядом, хожу пешком. И экономия, и полезно для здоровья.

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