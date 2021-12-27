В Беларуси детей начали вакцинировать против COVID-19 27.12.2021, 10:33

иллюстрационное Фото

Детей будут прививать китайской вакциной Verо Cell.

Теперь привить против COVID-19 можно детей в возрасте 12-17 лет, сообщает Министерство здравоохранения. Для этого родителям или законным представителям нужно будет подписать информированное согласие на вакцинацию.

Вакцинировать ребенка можно не ранее шести месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19 и при отсутствии противопоказаний к вакцинации.

Детей будут прививать китайской вакциной Verо Cell.

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