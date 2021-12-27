В Беларуси детей начали вакцинировать против COVID-19
- 27.12.2021, 10:33
Детей будут прививать китайской вакциной Verо Cell.
Теперь привить против COVID-19 можно детей в возрасте 12-17 лет, сообщает Министерство здравоохранения. Для этого родителям или законным представителям нужно будет подписать информированное согласие на вакцинацию.
Вакцинировать ребенка можно не ранее шести месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19 и при отсутствии противопоказаний к вакцинации.
Детей будут прививать китайской вакциной Verо Cell.