Названы продукты, которые помогут быстрее восстановиться после пневмонии 27.12.2021, 10:48

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Один из таких продуктов — орехи.

Доказано, что пищевые волокна – очень полезны для здоровья. Они нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, снижают риск атеросклероза, сахарного диабета, рака кишечника и молочной железы. Пищевые волокна не перевариваются ферментами человека. Они проходят через кишечник, впитывают и выводят из организма токсические вещества. Один из видов пищевых волокон – клетчатка, которая содержится в растениях, пишет medicina.ua.

Большинство людей не употребляют достаточное количество пищевых волокон. Женщины должны получать 25 грамм в день, а мужчины – 38 грамм. Прежде всего, необходимо есть больше растительной пищи – овощи, фрукты, бобовые, крупы и орехи. Эти продукты богаты различными микроэлементами, витаминами, а также пищевыми волокнами.

Наилучшие источники пищевых волокон – это фасоль, горох, нут, цельнозерновая мука, чернослив. Также полезно есть брокколи, цветную капусту, салат-латук, картофель с кожурой, капусту, орехи, изюм, груши, клубнику, апельсины, бананы и яблоки. Избегайте переработанных злаков – белого хлеба и риса. Замените их цельнозерновыми продуктами, что обогатит ваш рацион пищевыми волокнами. Вместо сока лучше съесть целый фрукт.

Пищевые волокна разделяют на растворимые и нерастворимые в воде. Растворимые пищевые волокна содержатся в фасоли, горохе, чечевице, овсянке, орехах, яблоках, грушах, клубнике. Они способствуют снижению плохого холестерина, регулирует уровень глюкозы в крови, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Нерастворимые пищевые волокна содержатся в цельных крупах, орехах, моркови, огурцах, цуккини, сельдерее, винограде и помидорах.

Они нормализуют работу кишечника и предотвращают запоры. Кроме того, пищевые волокна способствуют насыщению, а, значит, помогают похудеть или удержать здоровый вес. Количество пищевых волокон в рационе желательно повышать постепенно и пить много воды, чтобы дать возможность желудочно-кишечному тракту адаптироваться.

При пневмонии также полезны белковые продукты, так как они обладают противовоспалительным воздействием, помогают восстанавливать повреждённые ткани и строить новые. В рацион стоит включить куриные яйца, орехи, семечки, бобы и белое мясо.

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