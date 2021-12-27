Бывшего игрока сборной Беларуси по футболу будут снова судить 1 27.12.2021, 11:10

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В этот раз за организацию договорного матча.

Следственный комитет сообщил о завершении расследования организации договорного матча и передаче дела в суд. Этим летом сотрудники СК и ГУБОПиК обнаружили попытку повлиять на результаты матча «Нафтан» – «Локомотив» чемпионата Беларуси по футболу, назначенного на 29 августа. За попытку подкупа игрока клуба первой лиги задержали 44-летнего уроженца Могилева, сообщает zerkalo.io.

По информации следствия, главным мотивом мужчины было желание обеспечить гарантированный выигрыш по ставкам на матч между вышеуказанными командами. Чтобы добиться этого, он договорился с одним из игроков, что тот обеспечит проигрыш своей команды. За это 44-летний мужчина обещал футболисту не менее 5 тысяч долларов.

Уроженцу Могилева предъявили обвинение по ст. 14 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 253 (покушение на подкуп участника спортивного соревнования, совершенное повторно) Уголовного кодекса. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы. Как отмечает следствие, в прошлом обвиняемый являлся профессиональным футболистом и выступал за национальную сборную Беларуси по футболу. Кроме того, он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Желание повлиять на результаты матча отразилось и на футболистах: ситуацию рассмотрели на заседании с участием руководства Ассоциации, руководителей клубов высшей и первой лиги чемпионата Беларуси по футболу. По результатам рассмотрения дисциплинарное наказание получили двое спортсменов: одного дисквалифицировали на год и выписали штраф на 100 базовых величин (2900 рублей), второго признали нежелательным для целей деятельности Ассоциации лицом.

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