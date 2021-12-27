ЕС предложил странам с 2030 года строить только экологичные здания 27.12.2021, 11:17

Один из главных принципов их строительства – отказ от бетона.

Еврокомиссия предложила странам ЕС полностью перейти на экологичное строительство к 2030 году. Это значит, что новые дома могут начать строить так, чтобы объем парниковых газов, которые они выпускают, естественным образом поглощался в атмосфере, а не накапливался в ней, пишет «Евро пульс».

Такие здания уже довольно часто можно встретить в странах Евросоюза. Один из главных принципов их строительства – отказ от бетона (на цементную промышленность приходится около 7% мировых выбросов парниковых газов).

В октябре этого года в Швеции открыли один из самых экологичных небоскребов. Для его строительства совсем не использовали бетон: несущие конструкции здания сделали из склеенной древесины хвойных деревьев.

Другой важный пункт создания «зеленого» здания – большое количество растений. Чаще всего сады разбивают на крышах. Они служат естественным «кондиционером» для постройки и выступают основным поглотителем парниковых газов. Такой сад есть в крупнейшем в мире плавучем офисном здании, которое недавно открылось в Нидерландах.

Помимо этого, в «зеленых» зданиях традиционные источники энергии заменяют на альтернативные – например, солнечные батареи.

Благодаря таким «зеленым» принципам строительства здания будут тратить меньше электроэнергии, а их хозяева — меньше денег на оплату счетов.

Переход на экологичное строительство поможет Евросоюзу в достижении амбициозной задачи — добиться нулевого уровня парниковых газов к 2050 году. Это означает, что объем этих выбросов уменьшится настолько, что они естественным образом будут полностью поглощаться, а не накапливаться в атмосфере. Для этого в ЕС думают заменить половину источников энергии в жилых домах на возобновляемые.

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