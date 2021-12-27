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На станции «Лунинец» произошла утечка пропан-бутановой фракции

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  • 27.12.2021, 11:47
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На станции «Лунинец» произошла утечка пропан-бутановой фракции

Hа станции «Словечно» - бензина.

Из-за неплотно закрытого вентиля на станции «Лунинец» произошла утечка пропан-бутановой фракции, на станции «Словечно» — бензина, пишет zerkalo.io.

26 декабря в 12.56 в МЧС поступило сообщение об утечке пропан-бутановой фракции из-под защитного колпака запорной арматуры цистерны железнодорожного состава. Состав прибыл со станции «Речица» Гомельской области на станцию «Лунинец» Брестской области.

В 14.00 утечку устранили — поджали вентиль запорной арматуры. Пострадавших нет. Предполагаемая причина инцидента — неплотно закрытый вентиль максимального допустимого наполнения цистерны.

В этот же день в 17.26 поступило сообщение о течи бензина из железнодорожной цистерны на станции «Словечно» Ельского района. В ходе разбирательства установлено, что при пограничном осмотре была обнаружена течь бензина из железнодорожной цистерны грузоподъемностью 63 тонны в сцепке вагонов.

В 17.12 течь устранили поджав крышку нижнего сливного прибора. Задержки в движении железнодорожного транспорта не произошло.

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