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Немецкий университет прекращает партнерские отношения с БГУИР

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  • 27.12.2021, 11:54
  • 6,524
Немецкий университет прекращает партнерские отношения с БГУИР

Это шаг в поддержку свободной Беларуси.

Университет немецкого Пфорцхайма приостанавливает соглашение о сотрудничестве с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники, хотя оно действовало больше 10 лет. До этого о решении заморозить отношения с белорусcкими партнерами рассказали в Йенском и Бременском университетах Германии, пишут «Честные люди».

Прекращение сотрудничества — это важный инструмент давления на репрессивные администрации и возможность остановить беззаконие в белорусских вузах, где больше года продолжаются преследования студентов и преподавателей.

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