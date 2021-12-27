Немецкий университет прекращает партнерские отношения с БГУИР

Немецкий университет прекращает партнерские отношения с БГУИР1
- 27.12.2021, 11:54
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Это шаг в поддержку свободной Беларуси.
Университет немецкого Пфорцхайма приостанавливает соглашение о сотрудничестве с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники, хотя оно действовало больше 10 лет. До этого о решении заморозить отношения с белорусcкими партнерами рассказали в Йенском и Бременском университетах Германии, пишут «Честные люди».
Прекращение сотрудничества — это важный инструмент давления на репрессивные администрации и возможность остановить беззаконие в белорусских вузах, где больше года продолжаются преследования студентов и преподавателей.