Как необычно встретить Новый год? 4 27.12.2021, 12:01

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Есть масса способов провести последнюю ночь в году без суеты и стресса.

Что делать в новогоднюю ночь, если не хочется устраивать праздник? Чем заняться 31 декабря?

Об этом пишет «Чемпионат».

Если вам не нравится предновогодняя суета и устраивать празднество совершенно не хочется, это не значит, что вечер 31 декабря пройдет скучно. Можно отлично встретить Новый год в спокойной расслабляющей обстановке, не пытаясь нарезать как можно больше салатов до полуночи. Вот несколько идей, как провести новогоднюю ночь, если праздновать совсем не хочется.

Мы часто создаем избыточную важность вокруг Нового года и наши ожидания часто завышены. Слишком многое может пойти не так и мы испытаем разочарование. Поэтому я бы посоветовала спросить себя — а как мне на самом деле приятно и на волне релакса провести новогоднюю ночь? Конечно, если наесться с боем курантов всех салатов, которые самоотверженно рубил целый день — выйдет какой-то антирелакс.

Возможно, стоит заказать что-то готовое, а этот день провести в приятных занятиях — сходить на прогулку, концерт, в баню и спа в конце концов! Или устроить релакс дома — например, с любимыми бьюти-средствами: у меня это молочная ванна, сухая морская вода с магнием, скраб для тела с приятным запахом, питательный бальзам для тела, пилинг и маска для лица.

Каждый год миллионы людей представляют свой день 31 декабря примерно так:

приготовление новогодних блюд;

просмотр серии любимых фильмов;

разгульное застолье;

новогоднее обращение президента;

салют.

Но ведь можно провести это время совершенно иначе! Особенно если традиционная праздничная шумиха вам надоела.

Займитесь расслабляющей йогой

Уверены, что вы ведете здоровый образ жизни и занимаетесь спортом, так почему бы не устроить новогоднюю тренировку? Будь то круговая тренировка, растяжка или йога. После хорошего занятия всегда поднимается настроение. А что, если будут играть новогодние треки?

Подготовьте себе место, достаньте коврик, инвентарь и начинайте двигаться. Войдите в новый год с фигурой мечты.

Потанцуйте под любимую музыку

Все мы любим танцевать, кто-то дома, кто-то делает это профессионально. Замечательная новогодняя активность — с любимым человеком, друзьями или в одиночку. Поставьте любимые песни и двигайтесь в такт!

Попробуйте медитацию

За этот год все мы устали и хочется дать себе слабины. Отойти от накопившихся дел и всей новогодней суеты может помочь медитация. Необходимо включить расслабляющую музыку, подготовить себе место, где вас никто и ничто не тревожит, начать ритуал медитации. Всего 10 минут могут снять ваше напряжение.

Устройте вечер спа

Попробуйте ароматерапевтический спа-ритуал для тела, чтобы полностью отдохнуть и восстановиться. Наберите ванную, купите эфирные масла, включите расслабляющий плейлист. А для создания атмосферы зажгите свечи.

Разумеется, хочется позаботиться и о лице. Можно сделать приятный и расслабляющий мышцы массаж и увлажняющий уход, чтобы кожа наполнилась полезными веществами. Ведь зимой она сильно страдает из-за перепада температур, мороза и сухого воздуха в помещениях.

Посмотрите любимое кино

Фильмы — это всегда про эмоции. Устройте себе домашний кинотеатр: закажите еду или приготовьте закуски сами, создайте приятную атмосферу и начните просмотр. А еще можно посмотреть не один фильм, а целую серию. Например, марафон «Гарри Поттера» или «Властелина колец».

Неважно, с кем или как вы отмечаете Новый год, всегда можно сделать этот праздник незабываемым.

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