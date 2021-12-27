В Беларуси работники добывающей промышленности покидают предприятия 1 27.12.2021, 12:08

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Флагманы отрасли погрязли в долгах.

Валообразующие предприятия горнодобывающей отрасли дали промежуточные отчеты за 2021 год. Уходящий год стал непростым для сырьевых флагманов, пишет сайт banki24.by.

По оценке статорганов, за 11 месяцев 2021-го валовая добавленная стоимость (ВДС) горнодобывающих предприятий составила 0,6% в масштабах всей экономики. За этот период ВДС выросла к 2020 году на 2,3%.

За 11 месяцев выпуск в отрасли вырос на 2,3% по сравнению с 2020-м. При этом в 2020 году спад производства за тот же период составил 2,2%. Таким образом, в данном отношении добывающие флагманы едва вышли на уровень докризисного 2019 года.

У добывающих предприятий в силу специфики их работы обычно низкий объем складских запасов. На 1 ноября размер запасов в отрасли составил всего 24,8 млн BYN, что эквивалентно 0,46% запасов по всей промышленности.

В 2021 году флагманы отрасли фиксируют нетто-отток кадров. За 10 месяцев было уволено около 2 тыс. человек, а принято на работу 1,9 тыс. Коэффициент замещения уволенных работников принятыми составил 94,8%. Правда, в целом по экономике отток сильнее – коэффициент замещения достиг 90,9%.

Списочная численность персонала у флагманов сократилась за 10 месяцев на 1,6% к 2020 году. В среднем по экономике падение численности к прошлому году составило 2%.

Суммарные долги в отрасли на 1 ноября 2021-го достигли 3,496 млрд BYN. С начала текущего года задолженность флагманов увеличилась на 8,2%.

За 10 месяцев крупные и средние предприятия горнодобывающей промышленности выплатили кредиторам 1,617 млрд BYN (минус 15,8% к 2020 году). Этот объем платежей был эквивалентен 23,3% выручки (в среднем по экономике – 26,7%).

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